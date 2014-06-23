欧元区经济：欧洲央行管委诺沃特尼称央行有意放缓欧元升势

标题新闻：英国保守党支持率升至49%，大幅领先工党的27%--Panelbase民调
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透维也纳6月23日 - 欧洲央行管委诺沃特尼周一称，央行本月推出的一系列政策举措已扶助限制欧元升势。
他在OVFA金融分析师和资产管理协会的一次会议上表示，“汇率并非完全无关痛痒。欧洲央行没有设定汇率目标，但显然有意打压欧元的上行势头。”
欧洲央行在6月5日将利率降至纪录低位，其中将存款利率降至负值，并推出了一系列提振对企业借贷的举措。
诺沃特尼看到长期经济危机可能对欧元区成长潜力造成持续影响的风险。
他表示，“一大风险是，我们经历的危机的代价不仅局限于财政方面，且可能会导致潜在产出，也就是经济增长潜力在更长的时间内萎缩。”
他指出，即便像荷兰、芬兰、法国和意大利等非二线欧元区国家的成长也很疲弱，甚至停滞。“这意味着欧洲的主要成长推动力是德国经济的持续增长。”
他重申，欧洲央行未见短期通缩风险，但希望避免出现日本式长期低通胀、成长疲弱和债务水平急速攀升的局面。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。