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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 03:23 BJT

欧元区经济：欧洲央行管委诺沃特尼称央行有意放缓欧元升势

路透维也纳6月23日 - 欧洲央行管委诺沃特尼周一称，央行本月推出的一系列政策举措已扶助限制欧元升势。

他在OVFA金融分析师和资产管理协会的一次会议上表示，“汇率并非完全无关痛痒。欧洲央行没有设定汇率目标，但显然有意打压欧元的上行势头。”

欧洲央行在6月5日将利率降至纪录低位，其中将存款利率降至负值，并推出了一系列提振对企业借贷的举措。

诺沃特尼看到长期经济危机可能对欧元区成长潜力造成持续影响的风险。

他表示，“一大风险是，我们经历的危机的代价不仅局限于财政方面，且可能会导致潜在产出，也就是经济增长潜力在更长的时间内萎缩。”

他指出，即便像荷兰、芬兰、法国和意大利等非二线欧元区国家的成长也很疲弱，甚至停滞。“这意味着欧洲的主要成长推动力是德国经济的持续增长。”

他重申，欧洲央行未见短期通缩风险，但希望避免出现日本式长期低通胀、成长疲弱和债务水平急速攀升的局面。(完)
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