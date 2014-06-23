表格：截至6月22日当周USDA美国作物生长报告摘要

标题新闻：英国保守党支持率升至49%，大幅领先工党的27%--Panelbase民调
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路透6月23日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 06/22/14 06/15/14 06/22/13 五年均值
棉花生长状况 - 优 12 13 8 -- - 良 41 38 35 -- - 普通 35 37 34 -- - 差 8 9 17 -- - 很差 4 3 6 --
玉米生长状况 - 优 18 17 14 -- - 良 56 59 51 -- - 普通 21 20 27 -- - 差 4 3 6 -- - 很差 1 1 2 --
大豆生长状况 - 优 14 13 11 -- - 良 58 60 54 -- - 普通 23 23 28 -- - 差 4 3 5 -- - 很差 1 1 2 --
稻米生长状况 - 优 19 15 25 -- - 良 49 54 43 -- - 普通 26 25 27 -- - 差 6 6 4 -- - 很差 0 0 1 --
冬麦生长状况 - 优 5 5 7 -- - 良 25 25 25 -- - 普通 26 26 25 -- - 差 22 22 19 -- - 很差 22 22 24 --
春麦生长状况 - 优 11 10 11 -- - 良 60 62 59 -- - 普通 25 24 25 -- - 差 3 3 4 -- - 很差 1 1 1 --
棉花现蕾率 25 14 21 27 棉花结铃率 3 -- 3 大豆种植率 95 92 91 94 大豆出苗率 90 83 79 稻米抽穗率 3 -- 3 5 冬麦抽穗率 96 92 94 94 冬麦收割率 33 16 19 31 春麦出苗率 98 91 89 95 春麦抽穗率 10 -- 3 16(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。