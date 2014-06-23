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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 04:12 BJT

表格：截至6月22日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透6月23日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 06/22/14 06/15/14 06/22/13 五年均值

棉花生长状况 - 优 12 13 8 -- - 良 41 38 35 -- - 普通 35 37 34 -- - 差 8 9 17 -- - 很差 4 3 6 --

玉米生长状况 - 优 18 17 14 -- - 良 56 59 51 -- - 普通 21 20 27 -- - 差 4 3 6 -- - 很差 1 1 2 --

大豆生长状况 - 优 14 13 11 -- - 良 58 60 54 -- - 普通 23 23 28 -- - 差 4 3 5 -- - 很差 1 1 2 --

稻米生长状况 - 优 19 15 25 -- - 良 49 54 43 -- - 普通 26 25 27 -- - 差 6 6 4 -- - 很差 0 0 1 --

冬麦生长状况 - 优 5 5 7 -- - 良 25 25 25 -- - 普通 26 26 25 -- - 差 22 22 19 -- - 很差 22 22 24 --

春麦生长状况 - 优 11 10 11 -- - 良 60 62 59 -- - 普通 25 24 25 -- - 差 3 3 4 -- - 很差 1 1 1 --

棉花现蕾率 25 14 21 27 棉花结铃率 3 -- 3 大豆种植率 　　　　　　95 92 91 94 大豆出苗率 90 83 79 稻米抽穗率 　　　　　　3 -- 3 5 冬麦抽穗率　　　　　　　96 92 94 94 冬麦收割率 33 16 19 31 春麦出苗率 　　　　98 91 89 95 春麦抽穗率 10 -- 3 16(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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