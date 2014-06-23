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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.54 +0.49 +1.09 1643918

搜狐 56.15 -0.47 -0.83 425777

网易 76.71 -0.48 -0.62 324729

百度 177.54 +3.04 +1.74 3281880

台湾

台湾积体电路 20.85 -0.30 -1.42 1503124

联电 2.38 -0.01 -0.42 97691

日月光 6.42 +0.01 +0.16 158161

硅品精密 8.06 -0.05 -0.62 308386

和信超媒体 1.00 -0.01 -0.99 187045

友达 3.74 -0.04 -1.06 51405

中华电信 31.89 +0.07 +0.22 51808

台湾国际航电 60.08 +0.03 +0.05 883798

香港

中国移动 47.96 -0.85 -1.74 229630

中国联通 15.10 -0.19 -1.24 73713

中国电信 48.50 -0.35 -0.72 3942

中芯国际 4.02 +0.14 +3.61 5155

电讯盈科 #N/A #N/A #N/A 34

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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