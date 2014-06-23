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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    6月23日当周
    
    6月24日(二)
    暂无重要经济数据
    
    6月25日(三)
    暂无重要经济数据
    
    6月26日(四)
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                        5月             --       39.6
                出口                                                    --       45.0
                贸易收支(亿新西兰元)(较前月)                            --   顺差5.34           
               
                贸易收支(亿新西兰元)                 截至5月的一年      --   顺差11.9
    
    6月27日(五)
    暂无重要经济数据 
    
    6月30日当周
    
    6月29日(日)
    2245  新西兰建筑许可                                 5月            --      --
    
    6月30日(一)
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                              6月            --    +0.3%
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        5月            --    +2.9% 
    0130  澳洲民间信贷                                   5月            --    +0.5%
              房屋信贷                                                  --    +0.6%
    0300  新西兰NBNZ企业经济信心指数                     6月            --    53.5%
                    企业自身活动指数                                    --    51.0%
    
    6月30日至7月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                               6月            --    49.2
    
    7月1日(二)
    0430 澳洲央行利率决定                                7月            --    2.50%(完)
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