澳新经济指标预测--6月24日-7月1日****

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月23日当周 6月24日(二) 暂无重要经济数据 6月25日(三) 暂无重要经济数据 6月26日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 39.6 出口 -- 45.0 贸易收支(亿新西兰元)(较前月) -- 顺差5.34 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 -- 顺差11.9 6月27日(五) 暂无重要经济数据 6月30日当周 6月29日(日) 2245 新西兰建筑许可 5月 -- -- 6月30日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 6月 -- +0.3% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- +2.9% 0130 澳洲民间信贷 5月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 6月 -- 53.5% 企业自身活动指数 -- 51.0% 6月30日至7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 49.2 7月1日(二) 0430 澳洲央行利率决定 7月 -- 2.50%(完)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5