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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 06:58 BJT

****日韩经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    6月23日当周
        
    6月24日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                            6月          --         105
        
    6月25日(三) 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周          --   买超6,382
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --   卖超2,381
        
    6月26日(四)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            5月          --    盈余98.1
    2300 韩国工业生产(较前月)                          5月          --       +0.1%
                      (较上年同期)                                  --       +2.4%
              服务业产出(较前月)                                    --       -1.0% 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      5月         2.5%     -13.3%
                          (较上年同期)                            -2.0%      -4.6%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   5月        +3.4%      +3.2%
             全国整体CPI                                            --       +3.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               6月        +2.8%      +2.8%
             东京地区整体CPI                                        --       +3.1%
    2330 日本求才/求职比                               5月         1.08       1.08
                   失业率                                          3.6%       3.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      5月        -1.8%      -4.4%
    
    6月27日(五)
    暂无重要经济指标
    
    6月30日当周
    
    6月29日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    7月          --          77
    2350 日本工业生产(较前月)                       5月初值         --       -2.8%
              工业生产一个月预估                                    --        1.7%
              工业生产两个月预估                                    --       -2.0%
    
    6月30日(一)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      5月          --     +104.9%
             房屋开工(较上年同期)                                   --       -3.3%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              6月           --       +0.2%
                             (较上年同期)                           --       +1.7%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第二季        正15       正17
               央行短观大型非制造业景气判断指数                    正19       正24
                 央行短观小型制造业景气判断指数                     负1        正4
               央行短观小型非制造业景气判断指数                       0        正8
                       央行短观大型企业资本支出                   +6.0%      +0.1%
                       央行短观小型企业资本支出                  -19.1%     -24.7%
    
    7月1日(二)
    0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月           --        49.5
    0000 韩国出口(较上年同期)                       6月初值         --       -1.0%
             进口(较上年同期)                                       --       +0.3%
             贸易收支(亿美元)                                       --    顺差53.1
    0130 日本加班工资                                 5月           --       +5.1%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                6月           --        49.9(完)
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