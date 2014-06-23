日韩经济指标预测--6月24日-7月1日****

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月23日当周 6月24日(二) 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105 6月25日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超6,382 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,381 6月26日(四) 2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余98.1 2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.4% 服务业产出(较前月) -- -1.0% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 2.5% -13.3% (较上年同期) -2.0% -4.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 +3.4% +3.2% 全国整体CPI -- +3.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +2.8% +2.8% 东京地区整体CPI -- +3.1% 2330 日本求才/求职比 5月 1.08 1.08 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -1.8% -4.4% 6月27日(五) 暂无重要经济指标 6月30日当周 6月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 77 2350 日本工业生产(较前月) 5月初值 -- -2.8% 工业生产一个月预估 -- 1.7% 工业生产两个月预估 -- -2.0% 6月30日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +104.9% 房屋开工(较上年同期) -- -3.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正15 正17 央行短观大型非制造业景气判断指数 正19 正24 央行短观小型制造业景气判断指数 负1 正4 央行短观小型非制造业景气判断指数 0 正8 央行短观大型企业资本支出 +6.0% +0.1% 央行短观小型企业资本支出 -19.1% -24.7% 7月1日(二) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.5 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -- -1.0% 进口(较上年同期) -- +0.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差53.1 0130 日本加班工资 5月 -- +5.1% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9(完)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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