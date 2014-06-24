欧洲经济指标预测--6月24日-7月1日****

中国金融：利率进入上行通道，资本回流的趋势已初步显现--央行专家

路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。