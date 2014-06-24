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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 09:18 BJT

****欧洲经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值    
         
    6月23日当周
    
    6月24日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            5月         --      顺差24.25
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         6月        110.2       110.4
                 企业现况指数                                        115.0       114.8
                 企业预期指数                                        105.9       106.2
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                          5月          --         持平
                        (较上年同期)                                   --        +1.2%
    0900  意大利与非欧盟国家贸易收支(亿欧元)            5月初值        --     顺差16.5 
    
    6月25日(三)
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       5月          --         1.72
    0600  德国GfK消费者信心指数                           7月          8.5         8.5    
    0645  法国企业景气指数                                6月           99          99
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                4月          --       -0.20%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       -3.50% 
    0900  意大利消费者信心指数                            6月        106.3       106.3
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   6月         正24        正16
    
    6月26日(四)
    0645  法国消费者信心指数                            6月             85          85  
    2305  英国GfK消费者信心指数                           6月            2           0 
    
    6月27日(五)
    0600  德国进口物价(较前月)                            5月         持平       -0.3%    
                      (较上年同期)                                   -2.1%       -2.4%   
    0645  法国消费支出支出                                5月        +0.4%       -0.3%
    0645  法国GDP(较前季)                               第一季        持平        持平
    0645  法国生产者物价(较前月)                          5月          --        -0.1%
    0700  瑞士KOF领先指标                                 6月         99.1        99.8
    0800  意大利企业信心                                  6月         99.8        99.7
    0830  英国GDP(较前季)                           第一季终值       +0.8%       +0.8%
                 (较上年同期)                                        +3.1%       +3.1%
    0830  英国企业投资(较前季)                      第一季终值       +2.7%       +2.7%
                      (较上年同期)                                   +8.7%       +8.7%
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                    第一季终值     赤字175     赤字224
    0900  欧元区企业景气指数                              6月         0.40        0.37
                经济景气指数                                         103.0       102.7
                工业景气指数                                         负3.0       负3.0
                服务业景气指数                                         4.0         3.8
                消费者信心指数                                       负6.7       负7.1
                消费者通胀预期指数                                     --          9.6
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)        6月        +0.7%       +0.6% 
                                      (较前月)                       +0.1%       -0.3%
              消费者物价指数(CPI)(较上年同期)             6月        +1.0%       +0.9%  
                                 (较前月)                            +0.2%       -0.1%  
            
    6月30日(一)
    0600  德国实质零售销售(较前月)                        5月        +0.7%       -0.9%
                      (较上年同期)                                   +2.1%       +3.4%
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                      5月          --        +0.8%
                  民间贷款                                             --        -1.8%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --        +1.0%    
    0800  意大利生产者物价指数(较前月)                    5月          --        -0.3%
                              (较上年同期)                             --        -1.5%  
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          5月          --      增加6.7
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --     增加17.2
                抵押贷款批准件数(千件)                                 --       62.918
                M4货供额(较前月)                                       --       -0.20%    
    0900  欧元区通胀率                                 6月初值         --        +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            6月初值         --        -0.1%
                    (较上年同期)                                       --        +0.5%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       --        -0.1%
                    (较上年同期)                                       --        +0.4%
        
    7月1日(二)
    0730  瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI)                  6月          --         52.5
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     6月          --         53.2
    0750  法国Markit制造业PMI                             6月          --         47.8
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                        6月          --         52.4
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                6月          --      增加2.4
                 未经季节调整失业人数(万人)                            --          290
                 经季节调整失业率                                      --         6.7%
                 经季节调整失业人数(万人)                              --        290.5    
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           6月          --         51.9
    0800  意大利失业率                                    5月          --        12.6%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        6月          --         57.0
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        6月          --         57.0      
    0900  欧元区失业率                                    5月          --        11.7% (完)
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