欧洲经济指标预测--6月24日-7月1日****

中国金融：利率进入上行通道，资本回流的趋势已初步显现--央行专家
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月23日当周 6月24日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差24.25 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 110.2 110.4 企业现况指数 115.0 114.8 企业预期指数 105.9 106.2 0800 意大利薪资通胀(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利与非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差16.5 6月25日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 5月 -- 1.72 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 8.5 8.5 0645 法国企业景气指数 6月 99 99 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 4月 -- -0.20% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -3.50% 0900 意大利消费者信心指数 6月 106.3 106.3 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 正24 正16 6月26日(四) 0645 法国消费者信心指数 6月 85 85 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 2 0 6月27日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 持平 -0.3% (较上年同期) -2.1% -2.4% 0645 法国消费支出支出 5月 +0.4% -0.3% 0645 法国GDP(较前季) 第一季 持平 持平 0645 法国生产者物价(较前月) 5月 -- -0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 99.1 99.8 0800 意大利企业信心 6月 99.8 99.7 0830 英国GDP(较前季) 第一季终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季终值 +2.7% +2.7% (较上年同期) +8.7% +8.7% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季终值 赤字175 赤字224 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.40 0.37 经济景气指数 103.0 102.7 工业景气指数 负3.0 负3.0 服务业景气指数 4.0 3.8 消费者信心指数 负6.7 负7.1 消费者通胀预期指数 -- 9.6 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月 +0.7% +0.6% (较前月) +0.1% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 +1.0% +0.9% (较前月) +0.2% -0.1% 6月30日(一) 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.7% -0.9% (较上年同期) +2.1% +3.4% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 -- +0.8% 民间贷款 -- -1.8% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.0% 0800 意大利生产者物价指数(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.5% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加6.7 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.2 抵押贷款批准件数(千件) -- 62.918 M4货供额(较前月) -- -0.20% 0900 欧元区通胀率 6月初值 -- +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.5% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.4% 7月1日(二) 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.5 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 -- 53.2 0750 法国Markit制造业PMI 6月 -- 47.8 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 6月 -- 52.4 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 -- 增加2.4 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月 -- 51.9 0800 意大利失业率 5月 -- 12.6% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 57.0 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 57.0 0900 欧元区失业率 5月 -- 11.7% (完)
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月