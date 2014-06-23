东欧情势：乌克兰东部分离势力同意停火直到6月27日

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透乌克兰顿涅斯克6月24日 - 乌克兰东部两个主要地区的分离势力领导人之一Alexander Boroday周一称，分离势力已经同意与乌政府军停火，直到6月27日。
这一停火协议与乌总统波罗申科周五单方面宣布政府军停火并行。波罗申科宣布停火是终结亲俄分离势力叛乱的和平计划内容之一。
分离势力的停火声明是谈判和外交努力的结果，一位俄罗斯高级外交官和乌克兰前总统参与了谈判，西方国家则敦促俄罗斯运用自己的影响力化解乌东部的冲突。
Boroday在与一“联络小组”会晤后称：“磋商的结果是卢甘斯克和顿涅斯克共和国当局同意停火...直到27日。”
周一罕见地一整天当地都没有发生武装冲突，成为乌东部数周以来第一个没有暴力的日子，看来叛乱势力在当天一早就开始实施了停火。
乌克兰国安和国防委员会的官员Volodymyr Chepovy称，从早上九点到下午五点，没有发生动武事件。“也没有出现占领政府办公楼或军事据点等企图。”
参加了停火谈判的乌克兰前总统库克玛称，有关双方停火直到27日上午10点的协议说明“关键问题之一已经得到解决”。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5