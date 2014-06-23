东欧情势：乌克兰东部分离势力同意停火直到6月27日

路透乌克兰顿涅斯克6月24日 - 乌克兰东部两个主要地区的分离势力领导人之一Alexander Boroday周一称，分离势力已经同意与乌政府军停火，直到6月27日。

这一停火协议与乌总统波罗申科周五单方面宣布政府军停火并行。波罗申科宣布停火是终结亲俄分离势力叛乱的和平计划内容之一。

分离势力的停火声明是谈判和外交努力的结果，一位俄罗斯高级外交官和乌克兰前总统参与了谈判，西方国家则敦促俄罗斯运用自己的影响力化解乌东部的冲突。

Boroday在与一“联络小组”会晤后称：“磋商的结果是卢甘斯克和顿涅斯克共和国当局同意停火...直到27日。”

周一罕见地一整天当地都没有发生武装冲突，成为乌东部数周以来第一个没有暴力的日子，看来叛乱势力在当天一早就开始实施了停火。

乌克兰国安和国防委员会的官员Volodymyr Chepovy称，从早上九点到下午五点，没有发生动武事件。“也没有出现占领政府办公楼或军事据点等企图。”