修正-东欧情势：乌克兰东部分离势力同意停火直到6月27日

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路透乌克兰顿涅斯克6月23日 - 乌克兰东部两个主要地区的分离势力领导人之一Alexander Boroday周一称，分离势力已经同意与乌政府军停火，直到6月27日。

这一停火协议与乌总统波罗申科周五单方面宣布政府军停火并行。波罗申科宣布停火是终结亲俄分离势力叛乱的和平计划内容之一。

分离势力的停火声明是谈判和外交努力的结果，一位俄罗斯高级外交官和乌克兰前总统参与了谈判，西方国家则敦促俄罗斯运用自己的影响力化解乌东部的冲突。

Boroday在与一“联络小组”会晤后称：“磋商的结果是卢甘斯克和顿涅斯克共和国当局同意停火...直到27日。”

周一罕见地一整天当地都没有发生武装冲突，成为乌东部数周以来第一个没有暴力的日子，看来叛乱势力在当天一早就开始实施了停火。

乌克兰国安和国防委员会的官员Volodymyr Chepovy称，从早上九点到下午五点，没有发生动武事件。“也没有出现占领政府办公楼或军事据点等企图。”

参加了停火谈判的乌克兰前总统库克玛称，有关双方停火直到27日上午10点的协议说明“关键问题之一已经得到解决”。

在有俄罗斯代表参与的谈判结束后，乌克兰分离势力宣布停火，这几乎肯定会受到西方的欢迎，因为这个迹象暗示俄罗斯准备帮助化解乌克兰东部地区的动乱。

乌克兰国家安全和国防委员会负责人Andriy Parubiy表示，参与周一谈判的各方还同意应在释放人质方面进行合作。

稍早，欧盟在听取了乌克兰新任外交部长的报告之后，对总统波罗申科的和平方案给予支持，并敦促俄罗斯运用影响力让分离势力停止暴力活动。本周五乌克兰将和欧盟签署具有里程碑意义的结盟和贸易协议。

“欧盟呼吁各方同意并立即遵守停火协议，以稳定该地区的安全局势，真正降低局势风险，为总统波罗申科和平方案的实施创造必要的条件，”欧盟在卢森堡发布声明称。

尽管波罗申科上周五宣布停火，乌克兰政府称分离势力周末仍对乌军队和边境哨所进行一系列武装袭击。

在分离势力宣布停火不久，克里姆林宫称普京总统周一与美国总统奥巴马在电话上讨论了乌克兰问题。

“他们讨论了...实施波罗申科提出的和平方案。普京强调，应先停止(乌克兰)军队的行动，并开启直接谈判，”克里姆林宫称。

美国白宫周一表示，奥巴马总统敦促俄罗斯总统普京支持乌克兰的和平方案，并发出警告如果俄方不采取措施降低该地区的紧张局势，可能会面临更多制裁。(完)