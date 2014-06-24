中国公开市场：今日进行180亿元正回购操作，期限28天--业内人士

路透北京6月24日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行180亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种。

本周公开市场将有300亿元资金到期投放，全部为正回购到期。

"620钱荒"一周年到来之际，央行公开市场上周连续第六周净投放。虽投放力度大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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