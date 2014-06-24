中国公开市场：今日进行180亿元正回购操作，期限28天--业内人士

港报社评：零售市道回稳，商家须转型闯新天--经济日报4月24日
本港零售市道经历两年下跌，暂见回稳，随着五一黄金周将至，预计访港旅客人数增加，商户除了以礼待客，做到宾至如归，更应懂得变阵，才能重新振兴本港零售业。
路透北京6月24日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行180亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种。
本周公开市场将有300亿元资金到期投放，全部为正回购到期。
"620钱荒"一周年到来之际，央行公开市场上周连续第六周净投放。虽投放力度大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
本港零售市道经历两年下跌，暂见回稳，随着五一黄金周将至，预计访港旅客人数增加，商户除了以礼待客，做到宾至如归，更应懂得变阵，才能重新振兴本港零售业。
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。