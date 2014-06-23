美股业绩：美光第三季获利优于预期，PC旺销带动记忆体晶片需求

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透旧金山6月23日 - 美国记忆体晶片(存储器芯片)生产商美光(Micron Technology) 公布会计年度第三季业绩优于预期，并表示受抑制的个人电脑(PC)需求释放，正在支撑对该公司动态随机存取记忆体(DRAM)晶片的需求。
美光首次发布的季度营收预估也高于分析师预期。但这支近期股价急升的股票在盘后交易中小幅下跌。
美光称，PC需求大于预期，帮助了DRAM的销售，NAND晶片的定价也相对持稳。
“之前企业对台式机和笔记本电脑的需求受到压抑，现在这些需求似乎可以让整个行业的表现优于预期，”美光总裁Mark Adams在与分析师的电话会议中说。“PC用DRAM定价正在提高。”
该公司和一些华尔街机构相信，近期的产业整合即将令价格波动的局面结束。如果在艰难岁月，这样极端的价格波动会让大企业亏损，小企业关门。
Adams后来在接受路透采访时表示，记忆体晶片行业进一步持稳，美光也因而有可能开始向华尔街银行提供季度营收预测。
“持稳不仅仅体现在行业结构方面，也是因为终端市场变得更为多元化。这种多元化有利于消除过去存在的大幅波动局面，”Adams说。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5