美股业绩：美光第三季获利优于预期，PC旺销带动记忆体晶片需求

路透旧金山6月23日 - 美国记忆体晶片(存储器芯片)生产商美光(Micron Technology) 公布会计年度第三季业绩优于预期，并表示受抑制的个人电脑(PC)需求释放，正在支撑对该公司动态随机存取记忆体(DRAM)晶片的需求。

美光首次发布的季度营收预估也高于分析师预期。但这支近期股价急升的股票在盘后交易中小幅下跌。

美光称，PC需求大于预期，帮助了DRAM的销售，NAND晶片的定价也相对持稳。

“之前企业对台式机和笔记本电脑的需求受到压抑，现在这些需求似乎可以让整个行业的表现优于预期，”美光总裁Mark Adams在与分析师的电话会议中说。“PC用DRAM定价正在提高。”

该公司和一些华尔街机构相信，近期的产业整合即将令价格波动的局面结束。如果在艰难岁月，这样极端的价格波动会让大企业亏损，小企业关门。

Adams后来在接受路透采访时表示，记忆体晶片行业进一步持稳，美光也因而有可能开始向华尔街银行提供季度营收预测。

“持稳不仅仅体现在行业结构方面，也是因为终端市场变得更为多元化。这种多元化有利于消除过去存在的大幅波动局面，”Adams说。