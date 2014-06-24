美股业绩：美光第三季获利优于预期，PC旺销带动记忆体晶片需求

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
美光季度业绩包括日本已破产的动态随机存取记忆体(DRAM)生产企业尔必达记忆体(Elpida Memory)；后者在2013年7月被美光收购，以改善规模效益。
过去三个月美光股价累计涨逾33%，受市场对记忆体芯片价格稳健的乐观看法带动。
美光周一在声明中表示，在5月结束的会计年度第三季，营收跳增72%，至39.8亿美元。据汤森路透I/B/E/S数据，分析师此前平均预计营收为38.9亿美元。
该公司公布，第三季净利为8.06亿美元，合每股盈余(EPS)0.68美元，上年同期分别为4,300万美元和0.04美元。
未计特殊项目在内，美光第三季EPS为0.79美元，分析师此前平均预期为0.70美元。
该公司预计当季营收介于40至42亿美元之间，分析师此前预计为40.6亿美元。
美光周一在Nasdaq市场收盘下跌1.85%，报31.26美元，盘后交易中下滑0.4%。(完)
(编译/审校 郑茵/于春红/戴素萍)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。