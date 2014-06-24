美股业绩：美光第三季获利优于预期，PC旺销带动记忆体晶片需求

美光季度业绩包括日本已破产的动态随机存取记忆体(DRAM)生产企业尔必达记忆体(Elpida Memory)；后者在2013年7月被美光收购，以改善规模效益。

过去三个月美光股价累计涨逾33%，受市场对记忆体芯片价格稳健的乐观看法带动。

美光周一在声明中表示，在5月结束的会计年度第三季，营收跳增72%，至39.8亿美元。据汤森路透I/B/E/S数据，分析师此前平均预计营收为38.9亿美元。

该公司公布，第三季净利为8.06亿美元，合每股盈余(EPS)0.68美元，上年同期分别为4,300万美元和0.04美元。

未计特殊项目在内，美光第三季EPS为0.79美元，分析师此前平均预期为0.70美元。

该公司预计当季营收介于40至42亿美元之间，分析师此前预计为40.6亿美元。

美光周一在Nasdaq市场收盘下跌1.85%，报31.26美元，盘后交易中下滑0.4%。(完)