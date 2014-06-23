《中国报摘》--中国证券报6月24日

* 头版头条:

--中国保监会发布相关指导意见，宣布开展"以房养老"保险试点，试点城市选定北京、上海、广州、武汉，投保人群为60周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人，试点时间自2014年7月1日起，至2016年6月30日止。

* 其他:

--记者获悉，国务院国资委在中石油集团总部召开集团建设规范董事会工作会议，宣布聘任集团公司外部董事，中国石油集团公司董事会正式成立。

--新三板公司--九鼎投资公告称，计划以每股750元人民币的价格，向15名发行对象共计发行股份300万股，预计募集资金22.5亿元。

--相关知情人士透露，复星 投资好莱坞电影制作公司Studio 8金额或达2亿美元，将成为其第一大股东，但股权比例不会超过50%。此外，索尼将注资5,000万美元，这组成了Studio8的基本股权结构。