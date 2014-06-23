《中国报摘》--中国证券报6月24日

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
* 头版头条:
--中国保监会发布相关指导意见，宣布开展"以房养老"保险试点，试点城市选定北京、上海、广州、武汉，投保人群为60周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人，试点时间自2014年7月1日起，至2016年6月30日止。
* 其他:
--记者获悉，国务院国资委在中石油集团总部召开集团建设规范董事会工作会议，宣布聘任集团公司外部董事，中国石油集团公司董事会正式成立。
--新三板公司--九鼎投资公告称，计划以每股750元人民币的价格，向15名发行对象共计发行股份300万股，预计募集资金22.5亿元。
--相关知情人士透露，复星 投资好莱坞电影制作公司Studio 8金额或达2亿美元，将成为其第一大股东，但股权比例不会超过50%。此外，索尼将注资5,000万美元，这组成了Studio8的基本股权结构。
--权威人士表示，国家相关部门正在酝酿出台措施扶持汽车动力电池的梯次利用，标志着国家针对新能源汽车的扶持政策开始关注“后市场”方面。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 黄凯)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5