中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海6月24日 - 中国财政部周一稍晚公告称，将于周四(26日)进行今年第六期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量500亿元人民币。
刊登在财政部网站的公告显示，本次国库现金定期存款起息日为6月26日，到期日为9月25日。具体招投标时间为6月26日上午9:00-9:30。
今年以来已进行的招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
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合计 2,300
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完)
参看详情，请点选中国财政部网站 here (发稿 边竞； 审校 黄凯)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。