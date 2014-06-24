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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月24日

路透香港6月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.
(1美元=7.7509港元 )
    
    美国股市周一收盘基本持平，道琼工业指数 收跌9.82点，或0.06%，至16,937.26点，整
日交投淡静，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由，不过并购交易推升能源
股。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量   ADR折合每股普通股  较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                    (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       177.590   -1.93      23608            13.765       0.04
 中国铝业                       9.050   -1.63      13223             2.806       1.29
 中国移动                      47.960   -1.74     229630            74.347       0.47
 中国人寿                      39.610   -2.77      53487            20.468       0.58
 中石油                       124.890    0.05      31258             9.680       0.21
 中石化                        93.790   -3.04      51158             7.270       0.41
 汇丰控股                      51.650   -0.27    1101449            80.067       0.33
 中电信                        48.500   -0.72       3942             3.759       0.24
 中国联通                      15.100   -1.24      73713            11.704      -0.14
 兖州煤业                       7.710    0.00       9553             5.976      -0.57
 华能国际                      42.610   -1.91      12332             8.257       0.20
 南方航空                      15.190    0.53       4322             2.355      -0.22
 东方航空                      15.410    1.38       4009             2.389      -0.05
 中芯国际                       4.020    3.61       5155             0.623       0.51(
 完)
 
 (整理　梁慧仪)
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