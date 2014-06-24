《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透香港6月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较. (1美元=7.7509港元 ) 美国股市周一收盘基本持平，道琼工业指数 收跌9.82点，或0.06%，至16,937.26点，整 日交投淡静，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由，不过并购交易推升能源 股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 177.590 -1.93 23608 13.765 0.04 中国铝业 9.050 -1.63 13223 2.806 1.29 中国移动 47.960 -1.74 229630 74.347 0.47 中国人寿 39.610 -2.77 53487 20.468 0.58 中石油 124.890 0.05 31258 9.680 0.21 中石化 93.790 -3.04 51158 7.270 0.41 汇丰控股 51.650 -0.27 1101449 80.067 0.33 中电信 48.500 -0.72 3942 3.759 0.24 中国联通 15.100 -1.24 73713 11.704 -0.14 兖州煤业 7.710 0.00 9553 5.976 -0.57 华能国际 42.610 -1.91 12332 8.257 0.20 南方航空 15.190 0.53 4322 2.355 -0.22 东方航空 15.410 1.38 4009 2.389 -0.05 中芯国际 4.020 3.61 5155 0.623 0.51( 完) (整理 梁慧仪)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。