版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 08:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月23日当周

6月24日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月21日当周 -- +0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月21日当周 -- +3.5%

1300 美国房屋价格(较上月) 4月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +6.5%

1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 4月

地区房价指数(较前月) +0.8% +1.2%

(较上年同期) +11.6% +12.4%

未经季节调整20个大都会

地区房价指数(较前月) +0.8% +0.9%

1400 美国消费者信心 6月 83.5 83.0

1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 44.0 43.3

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正7

6月25日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 99.1

1100 美国抵押贷款市场指数 6月20日当周 -- 351.6

再融资指数 -- 1,334.0

1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -13.7%

1230 美国耐久财订单 5月 持平 +0.6%

扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -1.2%

1230 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -1.7% -1.0%

GDP最终销售 持平 +0.6%

GDP民间消费 -- +3.1%

GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4%

核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%

1300 美国Markit服务业PMI 6月初值 58.0 58.1

1345 美国Markit综合PMI 6月初值 -- 58.6

6月26日(四)

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数 5月 -- +2.5%

1230 美国实质个人支出 5月 -- -0.3%

个人所得 +0.4% +0.3%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.4%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月21日当周 31 31.2

四周均值(万人) -- 31.175

续请失业金人数(万人) 6月14日当周 257 256.1

1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正10

6月27日(五)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 持平 -0.2%

(较上年同期) +3.8% +3.9%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 82.0 81.2

现况指数 96.0 95.4

预期指数 72.8 72.2

1430 美国ECRI经济领先指标 6月20日当周 -- 135.4

6月30日当周

6月30日(一)

1230 加拿大GDP(较前月) 4月 -- +0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 62.9 65.5

1400 美国成屋待完成销售指数 5月 -- 97.8

成屋待完成销售指数(较前月) +0.8% +0.4%

7月1日(二)

-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 6月 1,640 1,677

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月28日当周 -- --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月28日当周 -- --

1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 57.5

1400 美国建筑支出 5月 +0.4% +0.2%

1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 47.7

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 55.8 55.4

ISM制造业投入物价分项指数 -- 60.0

ISM制造业就业分项指数 -- 52.8

ISM制造业新订单分项指数 -- 56.9

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 6月 -- 13.1 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐