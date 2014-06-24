美国与加拿大经济指标预测--6月24日-7月1日****

港报财经评论：大市续调整，个股机遇--经济日报4月22日
贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月23日当周
6月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月21日当周 -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月21日当周 -- +3.5%
1300 美国房屋价格(较上月) 4月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +6.5%
1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 4月
地区房价指数(较前月) +0.8% +1.2%
(较上年同期) +11.6% +12.4%
未经季节调整20个大都会
地区房价指数(较前月) +0.8% +0.9%
1400 美国消费者信心 6月 83.5 83.0
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 44.0 43.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正7
6月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 99.1
1100 美国抵押贷款市场指数 6月20日当周 -- 351.6
再融资指数 -- 1,334.0
1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -13.7%
1230 美国耐久财订单 5月 持平 +0.6%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -1.2%
1230 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -1.7% -1.0%
GDP最终销售 持平 +0.6%
GDP民间消费 -- +3.1%
GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1300 美国Markit服务业PMI 6月初值 58.0 58.1
1345 美国Markit综合PMI 6月初值 -- 58.6
6月26日(四)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数 5月 -- +2.5%
1230 美国实质个人支出 5月 -- -0.3%
个人所得 +0.4% +0.3%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月21日当周 31 31.2
四周均值(万人) -- 31.175
续请失业金人数(万人) 6月14日当周 257 256.1
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正10
6月27日(五)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 持平 -0.2%
(较上年同期) +3.8% +3.9%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 82.0 81.2
现况指数 96.0 95.4
预期指数 72.8 72.2
1430 美国ECRI经济领先指标 6月20日当周 -- 135.4
6月30日当周
6月30日(一)
1230 加拿大GDP(较前月) 4月 -- +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 62.9 65.5
1400 美国成屋待完成销售指数 5月 -- 97.8
成屋待完成销售指数(较前月) +0.8% +0.4%
7月1日(二)
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 6月 1,640 1,677
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月28日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月28日当周 -- --
1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 57.5
1400 美国建筑支出 5月 +0.4% +0.2%
1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 47.7
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 55.8 55.4
ISM制造业投入物价分项指数 -- 60.0
ISM制造业就业分项指数 -- 52.8
ISM制造业新订单分项指数 -- 56.9
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 6月 -- 13.1 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张荻)
贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。
--央行征信管理局局长万存知表示，中国个人征信业不能走“先放后收”的道路，牌照何时能够发出来取决于基础工作的进度和质量，需要较大的工作量和时间。对于符合审慎监管条件的个人征信申请机构，人民银行将积极稳妥地推进个人征信牌照发放工作。
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。