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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月24日-7月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期   时间   国家    规模    发行细节
 6/24          美国            两年期公债
 6/24   0130   日本            提高流动性标售
 6/24          西班牙          标售三个月和九个月期国库券
 6/25          美国            五年期公债
                               
 6/25          意大利          标售零息／BTP债券
                               
 6/25          美国            两年期浮息债券
                               
 6/26          美国            七年期公债
 6/26   0120   日本            标售三个月期贴现国库券
 6/26          意大利          标售国库券
 6/26   0130   日本            标售两年期公债
 6/27          意大利          标售中长期公债
 6/30   1350   法国            标售国库券(BTF)
 7/1           英国            标售2019年到期的通胀保值公债
                               公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 石冠兰 审校 李爽)
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