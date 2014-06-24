《全球主要国家债券发行预告》--6月24日-7月1日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/24 美国 两年期公债 6/24 0130 日本 提高流动性标售 6/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 6/25 美国 五年期公债 6/25 意大利 标售零息／BTP债券 6/25 美国 两年期浮息债券 6/26 美国 七年期公债 6/26 0120 日本 标售三个月期贴现国库券 6/26 意大利 标售国库券 6/26 0130 日本 标售两年期公债 6/27 意大利 标售中长期公债 6/30 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/1 英国 标售2019年到期的通胀保值公债 公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 李爽)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。