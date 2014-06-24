中港个股：农行称当前发行优先股时机较好，因流动性比较充裕--报载

路透上海6月24日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 董事长蒋超良表示，当前是比较好的优先股发行窗口，因流动性比较充裕，且这种方式避免了伤及老股东的权益。

上海证券报周二报导称，农行周一召开的股东大会审议通过了发行优先股的议案，在会上蒋超良并透露，农行除优先股外未来12个月内没有股权再融资的计划。

农业银行5月曾公告称，拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币，全部用于补充其他一级资金，料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点；这也是四大国有商业银行中首家公布发行优先股计划。

蒋超良在股东大会上表示，农行上市以后，连续五个年头没有进行过股权再融资。而其他可比同业机构一般是IPO之后2-3年就进行再融资。农行也在资本监管方面做了很多工作，总资产增长大大慢于加权风险资产增长，通过资本节约满足五年不再融资。但目前农行的资本金比较紧张，资本即将触发监管红线，尤其是一级资本比较紧张。

他解释说，之所以选择发行优先股来补充资本，主要是因为这种方式避免了伤及老股东的权益。优先股股东不参与管理、不参与投票，对老股东的权益影响有限，没有法律障碍。

而由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少，将导致归属于母公司普通股股东的每股收益、净资产收益率分别下降0.01元人民币和0.54个百分点。

对此农行行长张云表示，从静态角度看，对股东的短期回报会有一定的影响。但是从长期的角度看，优先股补充了银行资本金，使得银行更具有活力，会增加股东的回报。