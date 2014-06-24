中国新股：拥有多位明星股东的唐德影视拟登陆创业板--预披露

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海6月24日 - 在新一批预披露的拟上市公司中，浙江唐德影视股份有限公司受人关注。这家拟登陆深圳创业板的公司，其股东名单中，范冰冰、赵薇、张丰毅等国内一线影星亦名列其中。而中国证监会亦督促已受理的拟上市公司在6月底前完成预披露。
周一稍晚刊登的唐德影视预披露材料显示，公司拟发行不超过2,000万股，其中公司股东公开发售数量不超过300万股。
发行前唐德影视总股本为6,000万股，其中范冰冰、赵薇、张丰毅分别持有128.99万股、117万股和57万股；而国内知名导演霍建起和知名编剧盛和煜亦分别持有45万股和15万股。
唐德影视主要从事电视剧、电影制作以及艺人经纪等业务。去年公司所产的电视剧所占市场份额在国内排名前30强，其竞争对手包括华策影视 ，即将借壳申科股份 的海润影视，以及央视、湖南广播电视台等。
中国证监会周一稍晚在官方微博中称，截止周一，证监会正式受理拟上市公司企业共674家，其中已预披露企业532家（包括已过会企业35家）。尚未预披露有142家，若在6月底前未完成预披露，证监会将终止审核，不再排队。
证监会微博指出，从7月开始，证监会新受理企业一经受理即要进行预披露。预披露后，发行人相关信息及财务数据不得随意更改。审核中若发现发行人申请材料记载信息自相矛盾、或就同一事实前后存在不同表述且有实质性差异的，证监会将中止审核，并在12个月内不再受理相关保荐代表人推荐的发行申请。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。