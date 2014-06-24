中国新股：拥有多位明星股东的唐德影视拟登陆创业板--预披露

路透上海6月24日 - 在新一批预披露的拟上市公司中，浙江唐德影视股份有限公司受人关注。这家拟登陆深圳创业板的公司，其股东名单中，范冰冰、赵薇、张丰毅等国内一线影星亦名列其中。而中国证监会亦督促已受理的拟上市公司在6月底前完成预披露。

周一稍晚刊登的唐德影视预披露材料显示，公司拟发行不超过2,000万股，其中公司股东公开发售数量不超过300万股。

发行前唐德影视总股本为6,000万股，其中范冰冰、赵薇、张丰毅分别持有128.99万股、117万股和57万股；而国内知名导演霍建起和知名编剧盛和煜亦分别持有45万股和15万股。

唐德影视主要从事电视剧、电影制作以及艺人经纪等业务。去年公司所产的电视剧所占市场份额在国内排名前30强，其竞争对手包括华策影视 ，即将借壳申科股份 的海润影视，以及央视、湖南广播电视台等。

中国证监会周一稍晚在官方微博中称，截止周一，证监会正式受理拟上市公司企业共674家，其中已预披露企业532家（包括已过会企业35家）。尚未预披露有142家，若在6月底前未完成预披露，证监会将终止审核，不再排队。