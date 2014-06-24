更正-《焦点》甲骨文拟以53亿美元收购Micros Systems，为公司五年来最大交易

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
甲骨文周一表示，支付给Micros股东的收购价为每股68美元，较该股周五收盘价溢价3.4%。
Micros股价周一午盘报67.97美元，周一收于67.98美元。
Ives表示，Micros交易将帮助甲骨文击退Demandware 和NetSuite 等电子商务软件提供商的威胁。
甲骨文表示，该交易预计将很快提高获利。
Wedbush分析师Steve Koeing预计，该交易将会把12个月甲骨文营收提高3-4%左右，并将每股收益增加3-4美分。
甲骨文周一收盘价上涨至41.1美元。(完) (编译 李爽/白云/石冠兰 审校 张荻/戴素萍/许娜)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。