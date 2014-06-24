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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 09:12 BJT

更正-《焦点》甲骨文拟以53亿美元收购Micros Systems，为公司五年来最大交易

甲骨文周一表示，支付给Micros股东的收购价为每股68美元，较该股周五收盘价溢价3.4%。

Micros股价周一午盘报67.97美元，周一收于67.98美元。

Ives表示，Micros交易将帮助甲骨文击退Demandware 和NetSuite 等电子商务软件提供商的威胁。

甲骨文表示，该交易预计将很快提高获利。

Wedbush分析师Steve Koeing预计，该交易将会把12个月甲骨文营收提高3-4%左右，并将每股收益增加3-4美分。

甲骨文周一收盘价上涨至41.1美元。(完) (编译 李爽/白云/石冠兰 审校 张荻/戴素萍/许娜)
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