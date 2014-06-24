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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 08:23 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆仍以整理走势为主

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* 澳元/日圆开盘升0.2%--澳元率先对昨日公布的强劲汇丰中国PMI数据作出反应

* 亚洲早盘呈现十字星走势--事件风险在于有关安倍经济改革第三支箭的最新消息

* 在云区上端窄幅整理两周后上试高位

* 目前信号较为中性--2014年高点96.52日圆为关键阻力位

* 昨日交投区间95.60/96.31为初步支撑位和阻力位

* 相关技术图表点选： link.reuters.com/nuh32w

(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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