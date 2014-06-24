《香港报摘》--其他报纸重要消息6月24日

* 明报：

--租用旺角朗豪坊已有10年的UA戏院将于下月底迁出，戏院舖位将由天马娱乐 租用。土地注册处资料显示，天马娱乐签订的10年长租约，新租每月高达480万港元以上，连同其后每年加租2%，10年租约总值料逾6亿港元，加上广告等收入分成，可谓天价租务成交。

* 星岛日报：

--包浩斯 公布截至今年3月底止全年纯利按年升26%，至1.25亿港元，创上市以来新高。当中港澳地区销售按年增13.8%，首次超逾10亿港元大关。

* 苹果日报：

--香港电讯 完成收购CSL后仅一个半月，消息指旗下四个品牌月费套餐将大幅变动，PCCW-HKT月费下月加价16至40%不等，走高档路线的1010将取消300港元以下月费套餐。有议员狠评，这反映电讯市场竞争大减，批准该收购的通讯局要自我检讨。

* 东方日报：

--根据Dealogic统计，由年初至今，内地金融机构在中国境外的发债金额多达140亿美元，创纪录高位；较去年全年的90亿美元亦显着增长逾55%。分析指出，其主要用途是为了募集资金，以支持海外业务的发展。

--证监会上周入禀高院，指控除牌公司格林柯尔前主席顾雏军指示帐目造假，假帐目横跨2000-2004年财政年度；证监会昨表明案中要冻结的顾氏资产数额高达15.9亿港元，顾氏须赔的小股东数目超过1,300名；高院已排期7月18日聆讯暂冻资产令之申请。

＊ 文汇报：

--世茂房地产 表示，今年集团仍有信心达800亿元人民币的销售目标。公司高层又指，未来10年内房仍有并购空间，不过集团未来扩充方针将以收购项目为主。

* 大公报：

--主题公园开发和营运商海昌控股 行政总裁王旭光称，今年以来入园人次按年增长优于预期，预料能体现在中期和全年业绩上。另未来将增加园内消费占比，目标未来三年从15%增至30%。(完)