金砖国家：6月23日股汇市收盘纵览

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透6月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收报1,043.33点。
中国股市：沪综指小幅收低，PMI初值好于预期但仍难提振大盘
香港股市：恒生指数单日表现为逾三个月以来最差，交易员们措手不及
中国汇市：人民币微幅收贬，月底前区间振荡维稳格局料持续
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拉美股市：巴西股指 周一下跌0.75%，对巴西经济放缓的担忧打压市场信心。
拉美汇市：巴西雷亚尔和智利比索大涨，受中国制造业数据强劲带动
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南非股市：小跌，因电子商务和媒体公司Naspers 在全年获利意外下滑后，股价大跌近5%。指标Top-40绩优股指数 下跌0.61%至46,054点；综合指数 跌0.52%至51,058点。
南非汇市：兰特兑美元走强，南非铂金业矿工罢工正式结束
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印度股市：连续第四日下跌，创下两周半最低收位，ITC Ltd 因赋税疑虑创下10个月来最大跌幅，此外高油价助长的通胀忧虑持续给大盘带来压力。指标BSE指数 下滑0.3%，或74.19点，收报25,031.32点；NSE指数 跌0.24%，或18.10点，收报7,493.35点。
印度汇市：印度卢比下跌，盘中在窄幅区间交投，其他亚股和亚币上涨所带动的乐观情绪，被印度股市跌势和进口商的美元买需所抵销。卢比兑美元 收报60.20/21，周五为60.1850/1950。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收升0.76%，报742.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.02%，至34.1270卢布；卢布兑欧元 升0.93%，至46.4125卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。