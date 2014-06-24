金砖国家：6月23日股汇市收盘纵览

路透6月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收报1,043.33点。

中国股市：沪综指小幅收低，PMI初值好于预期但仍难提振大盘

香港股市：恒生指数单日表现为逾三个月以来最差，交易员们措手不及

中国汇市：人民币微幅收贬，月底前区间振荡维稳格局料持续

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拉美股市：巴西股指 周一下跌0.75%，对巴西经济放缓的担忧打压市场信心。

拉美汇市：巴西雷亚尔和智利比索大涨，受中国制造业数据强劲带动

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南非股市：小跌，因电子商务和媒体公司Naspers 在全年获利意外下滑后，股价大跌近5%。指标Top-40绩优股指数 下跌0.61%至46,054点；综合指数 跌0.52%至51,058点。

南非汇市：兰特兑美元走强，南非铂金业矿工罢工正式结束

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印度股市：连续第四日下跌，创下两周半最低收位，ITC Ltd 因赋税疑虑创下10个月来最大跌幅，此外高油价助长的通胀忧虑持续给大盘带来压力。指标BSE指数 下滑0.3%，或74.19点，收报25,031.32点；NSE指数 跌0.24%，或18.10点，收报7,493.35点。

印度汇市：印度卢比下跌，盘中在窄幅区间交投，其他亚股和亚币上涨所带动的乐观情绪，被印度股市跌势和进口商的美元买需所抵销。卢比兑美元 收报60.20/21，周五为60.1850/1950。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收升0.76%，报742.96点。