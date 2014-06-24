芝加哥期市：玉米期货延续跌势，小麦和大豆亦下滑

港报社评：零售市道回稳，商家须转型闯新天--经济日报4月24日
本港零售市道经历两年下跌，暂见回稳，随着五一黄金周将至，预计访港旅客人数增加，商户除了以礼待客，做到宾至如归，更应懂得变阵，才能重新振兴本港零售业。
CBOT-11月大豆期货 跌0.5%至每蒲式耳12.27-1/4美元，周一收低0.2%。
美国农业部在周度报告中称美国玉米优良率为74%，下降两个百分点并与分析师预估一致。
农业部称美国大豆优良率为72%，降低一个百分点，且高于分析师预估。
周末天气湿润，为周一玉米期货跌势埋下伏笔，分析师称作物终将受益于湿润天气。不过一些地区雨量过大，造成漫灌及当地作物损失。
-------------------------0016GMT---------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 578.25 -1.50 -0.26% 629.34 26
CBOT玉米 441.50 -3.00 -0.67% 463.53 37
CBOT大豆 1227.25 -6.50 -0.53% 1457.49 43
CBOT稻米 $13.76 $0.00 +0.00% $13.95 56
美国原油 $105.63 -$0.54 -0.51% $104.07 52
汇率
欧元/美元 $1.360 $0.000 +0.01%
美元/澳元 0.942 0.003 +0.35%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/石冠兰 审校 王兴亚/于春红)
本港零售市道经历两年下跌，暂见回稳，随着五一黄金周将至，预计访港旅客人数增加，商户除了以礼待客，做到宾至如归，更应懂得变阵，才能重新振兴本港零售业。
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。