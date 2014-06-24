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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 08:46 BJT

芝加哥期市：玉米期货延续跌势，小麦和大豆亦下滑

CBOT-11月大豆期货 跌0.5%至每蒲式耳12.27-1/4美元，周一收低0.2%。

美国农业部在周度报告中称美国玉米优良率为74%，下降两个百分点并与分析师预估一致。

农业部称美国大豆优良率为72%，降低一个百分点，且高于分析师预估。

周末天气湿润，为周一玉米期货跌势埋下伏笔，分析师称作物终将受益于湿润天气。不过一些地区雨量过大，造成漫灌及当地作物损失。

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 578.25 -1.50 -0.26% 629.34 26

CBOT玉米 441.50 -3.00 -0.67% 463.53 37

CBOT大豆 1227.25 -6.50 -0.53% 1457.49 43

CBOT稻米 $13.76 $0.00 +0.00% $13.95 56

美国原油 $105.63 -$0.54 -0.51% $104.07 52

汇率

欧元/美元 $1.360 $0.000 +0.01%

美元/澳元 0.942 0.003 +0.35%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/石冠兰 审校 王兴亚/于春红)
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