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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 08:40 BJT

《中国重要政经日程》--6月24日

==========================今日重要政经日程==========================

6/24（周二）

--国际金融论坛在北京瑞吉酒店举行。

==========================近期重要政经日程==========================

6/25（周三）

--中国国际经济交流中心“经济每月谈”在北京梅地亚中心举办。

--“中国新媒体发展报告（2014）”蓝皮书发布会暨新媒体发展研讨会在中国社会科学院第一学术报告厅举办。

*--2014中国资本高峰论坛在北京新世纪日航饭店国际会议中心举行。

6/26（周四）

*--2014年《生态城市绿皮书》新闻发布会在中国社会科学院第一报告厅举行。

*--2014（第三届）中国财务管理全球论坛在中国人民大学校内举行。

6/29（周日）

--第一届新金融联盟峰会在北京举行。

7/04（周五）

--2014外滩国际金融峰会在上海举行。

7/07（周一）

--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。

7/19（周六）

--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。

7/23（周三）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

7/29（周六）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺； 审校 沈燕)
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