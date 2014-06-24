中国货币市场：七天回购开盘报3.42%，上日加权利率3.4695%

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透上海6月24日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.42%，上日该期限加权平均利率为3.4695%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.42% 3.47% 3.4695%
周一银行间市场质押式回购总成交金额8,322.77亿元人民币，其中，隔夜品种成交6,639.27亿元。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。