《中国报摘》--其他报纸重要消息6月24日

**上海证券报**

--中国农业银行 股东大会通过发行不高于800亿元人民币优先股的方案。农行董事长蒋超良在回答股东提问时表示，当前是比较好的优先股发行窗口，且这种方式避免了伤及老股东的权益，农行除优先股外未来12个月内没有股权再融资的计划。

--中国社科院金融研究所副所长殷剑峰撰文称，现行的法定存款准备金制度弊端甚多，短期内可立即采取的做法是，效仿其他国家和经济体（如美国和欧元区），首先降低甚至取消中长期定期存款法定准备金要求的做法，按照非金融企业和居民存款的期限确定不同法定存款准备金率。

**第一财经日报**

--北京师范大学教授钟伟撰文指出，出口复苏可持续但并非太强劲，人民币升值预期和热钱内流未得到根本修正，调结构和控风险还需平衡，在这样大局下，下半年汇率仍以稳中偏软为主，重新回到稳定渐进升值的可能性相当小。

**21世纪经济报导**

--重庆市碳排放权交易市场正式启动，标志着全国七个碳市场试点启动工作全面告一段落，开市首日交易均价为30.74元，与其它六个市场相比，启动价格处于中间位置。（完）