《中国报摘》--其他报纸重要消息6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
**上海证券报**
--中国农业银行 股东大会通过发行不高于800亿元人民币优先股的方案。农行董事长蒋超良在回答股东提问时表示，当前是比较好的优先股发行窗口，且这种方式避免了伤及老股东的权益，农行除优先股外未来12个月内没有股权再融资的计划。
--中国社科院金融研究所副所长殷剑峰撰文称，现行的法定存款准备金制度弊端甚多，短期内可立即采取的做法是，效仿其他国家和经济体（如美国和欧元区），首先降低甚至取消中长期定期存款法定准备金要求的做法，按照非金融企业和居民存款的期限确定不同法定存款准备金率。
**第一财经日报**
--北京师范大学教授钟伟撰文指出，出口复苏可持续但并非太强劲，人民币升值预期和热钱内流未得到根本修正，调结构和控风险还需平衡，在这样大局下，下半年汇率仍以稳中偏软为主，重新回到稳定渐进升值的可能性相当小。
**21世纪经济报导**
--重庆市碳排放权交易市场正式启动，标志着全国七个碳市场试点启动工作全面告一段落，开市首日交易均价为30.74元，与其它六个市场相比，启动价格处于中间位置。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。