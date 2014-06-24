新债招标: 台湾鸿海七及10年无担债分别以1.70%和1.95%定价

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透台北6月24日 - 全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 周一傍晚公告，103-3期公司债七年券利率以1.70%定价、10年券则以1.95%定价。
本次鸿海公司债总计发行120亿台币，募得价款将用以偿还短期负债。
鸿海本次公司债并未委托证券承销商对外公开承销。
鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。(完)
参看鸿海相关新闻，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。