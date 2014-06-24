版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 08:53 BJT

新债招标: 台湾鸿海七及10年无担债分别以1.70%和1.95%定价

路透台北6月24日 - 全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 周一傍晚公告，103-3期公司债七年券利率以1.70%定价、10年券则以1.95%定价。

本次鸿海公司债总计发行120亿台币，募得价款将用以偿还短期负债。

鸿海本次公司债并未委托证券承销商对外公开承销。

鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。(完)

参看鸿海相关新闻，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐