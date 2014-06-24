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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 09:02 BJT

中港个股：万科H股周三以介绍形式在香港上市，涉及约13.15亿股H股

路透香港6月24日 - 中国房地产龙头--万科企业股份有限公司 称，其B转H股的境外上市外资股将于周三（25日）以介绍形式在香港联交所主板上市，涉及约13.15亿股H股，占已发行总股数约11.9%。

万科的B股最后交易日为6月3日，当天收市价为12.41港元。而其A股于6月19-23日三个交易日收市价，以港元计分别为10.07港元、10.24港元及10.27港元。

华润集团、新加坡政府投资公司(GIC) 及惠理集团 已根据现金选择权给予万科原来B股股东每股B股价格为12.39港元。

万科H股的股份编号为＂2202＂，其保荐人为中信证券。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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