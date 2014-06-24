中港个股：万科H股周三以介绍形式在香港上市，涉及约13.15亿股H股

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透香港6月24日 - 中国房地产龙头--万科企业股份有限公司 称，其B转H股的境外上市外资股将于周三（25日）以介绍形式在香港联交所主板上市，涉及约13.15亿股H股，占已发行总股数约11.9%。
万科的B股最后交易日为6月3日，当天收市价为12.41港元。而其A股于6月19-23日三个交易日收市价，以港元计分别为10.07港元、10.24港元及10.27港元。
华润集团、新加坡政府投资公司(GIC) 及惠理集团 已根据现金选择权给予万科原来B股股东每股B股价格为12.39港元。
万科H股的股份编号为＂2202＂，其保荐人为中信证券。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。