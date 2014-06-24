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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 12:44 BJT

新债招标：台湾五年公债103/9得标利率1.20%高于预期，不足额发行

路透台北6月24日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年103/9期公债 得标利率为1.20%。该利率高于市场预估的1.15-1.18%，较上次同年期公债标售得标利率1.08%走升12个基点。

受财政部截标影响，103/9实际发行额为328.539亿台币，原预计发行350亿台币。投标总额406.5亿台币，投标倍数为1.16倍，低于上次10年公债103/6R的1.38倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重44.45%、证券业40.48%、票券业11.72%、保险业3.35%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)
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