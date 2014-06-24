中国汇市：人民币兑美元开盘报6.2266元，继续持平于上日收盘价

人民币衍生品：人民币偏紧境内美元掉期曲线续上移，掉期市场交易活跃
路透北京4月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续上移，周五从高点小幅回落。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性偏紧，掉期短端从周中逐渐抬升，亦传导到长端；周五资金面好转，掉期曲线小幅回落。
路透上海6月24日 - 中国人民币兑美元 周二开盘报6.2266元，连续第二天持平于上日收盘价。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.2266 6.1545 6.2266
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京4月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续上移，周五从高点小幅回落。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性偏紧，掉期短端从周中逐渐抬升，亦传导到长端；周五资金面好转，掉期曲线小幅回落。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.06%至92.98；SDR篮子指数微跌至94.71，BIS篮子指数微跌至93.95 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.95%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8823 -31 欧元 7.3821 -39 日圆 6.3007 288 港元 0.8852 -3.2 英镑