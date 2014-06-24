中国证券：首家登陆新三板的PE机构九鼎投资拟增发筹资22.5亿元

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海6月24日 - 作为首家登陆中国“新三板”的私募股权投资机构（PE），九鼎投资又有新动作。该公司周一稍晚公告称，拟向15位机构和个人定向增发300万股，每股发行价750元人民币，共筹资22.5亿元以补充资本金，壮大公司资本实力。
今年来九鼎投资动作颇多，4月完成增发579.8万股，每股发行价610元，筹资35.37亿元；之后，公司又推出令人咋舌的高转增股本方案，每1股转增190.28股，转增后公司总股本将增至35亿股。
九鼎投资最新公告指出，本次定向增发的300万股，亦将计入转增计划中。若实施资本公积转增并除权后，本次增发的股票数量调整为5亿7,383.35万股，每股发行价格亦相应调整为约3.92元。
俗称新三板的全国中小企业股份转让系统目标成为全国性柜台市场（OTC）。九鼎投资4月底挂牌新三板后，无论是一级市场的高额定向增发，还是其在二级市场较活跃的成交，都使九鼎投资迅速成为市场明星。
九鼎投资公告还指出，公司正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股价出现异常波动，公司股票自周二开市起临时停牌，复牌时间待相关事项披露后再确定。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。