中国证券：首家登陆新三板的PE机构九鼎投资拟增发筹资22.5亿元

路透上海6月24日 - 作为首家登陆中国“新三板”的私募股权投资机构（PE），九鼎投资又有新动作。该公司周一稍晚公告称，拟向15位机构和个人定向增发300万股，每股发行价750元人民币，共筹资22.5亿元以补充资本金，壮大公司资本实力。

今年来九鼎投资动作颇多，4月完成增发579.8万股，每股发行价610元，筹资35.37亿元；之后，公司又推出令人咋舌的高转增股本方案，每1股转增190.28股，转增后公司总股本将增至35亿股。

九鼎投资最新公告指出，本次定向增发的300万股，亦将计入转增计划中。若实施资本公积转增并除权后，本次增发的股票数量调整为5亿7,383.35万股，每股发行价格亦相应调整为约3.92元。

俗称新三板的全国中小企业股份转让系统目标成为全国性柜台市场（OTC）。九鼎投资4月底挂牌新三板后，无论是一级市场的高额定向增发，还是其在二级市场较活跃的成交，都使九鼎投资迅速成为市场明星。