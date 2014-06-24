《汇市简讯》美元/日圆短期内方向不明，买卖单不断堆积

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
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* 美元/日圆近期走向不会很快明确，因此买单和卖单均不断增加
* 一旦下跌，买盘一定会如期而至；而只要有上扬迹象，卖盘也会涌现
* 目前买盘从101.80开始挂起，一直到101.50
* 101.50下方仍有停止单
* 卖盘挂在102.20直至102.50以及更高水准
* 102.40，102.70上方均挂有停止单，投机客的行动视乎其它市场情况(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。