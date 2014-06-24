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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 09:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短期内方向不明，买卖单不断堆积

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* 美元/日圆近期走向不会很快明确，因此买单和卖单均不断增加

* 一旦下跌，买盘一定会如期而至；而只要有上扬迹象，卖盘也会涌现

* 目前买盘从101.80开始挂起，一直到101.50

* 101.50下方仍有停止单

* 卖盘挂在102.20直至102.50以及更高水准

* 102.40，102.70上方均挂有停止单，投机客的行动视乎其它市场情况(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)
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