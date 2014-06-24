新债招标：中国国开行一至五年三期债结果均略低于预期--业内人士

中国金融：利率进入上行通道，资本回流的趋势已初步显现--央行专家
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
路透上海6月24日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年期固息增发债中标收益率为4.1372%，略低于此前4.16%的市场预测均值。
同时招标的三年新发和五年期增发债，中标利率(收益率)分别为4.50%和4.6958%；此前二者的预测均值为4.52%和4.72%。另外，上述三期债的投标倍数依次是2.31倍、2.48倍和2.77倍。
国开行今日还有一期七年期增发债，将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值为4.88%。
今日所发债券中，一年品种为今年第13期 增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期 增发，七年为第14期 增发。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、13、14增发及16期新发
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发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30
7年： 6月24日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 6月26日
起息日 1/7年：6月9日
5年：4月8日
3年：6月26日
分销期 6月25日-6月26日
上市日 1年：6月30日
3/5/7年：7月2日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第9、13和14期债历次发行情况如下：
五年 一年 七年
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票面利率 5.44% 4.09% 4.77%
4/8增发中标收益率 5.5027% -- --
4/15增发中标收益率 5.3208% -- --
4/22增发中标收益率 5.2228% -- --
4/29增发中标收益率 5.1783% -- --
5/6增发中标收益率 5.0390% -- --
5/13增发中标收益率 4.7991% -- --
5/20增发中标收益率 5.0037% -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.9168% -- --
6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --
(加权)
6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%
(加权)
6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%
(加权)
-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0