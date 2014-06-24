新债招标：中国国开行一至五年三期债结果均略低于预期--业内人士

路透上海6月24日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年期固息增发债中标收益率为4.1372%，略低于此前4.16%的市场预测均值。

同时招标的三年新发和五年期增发债，中标利率(收益率)分别为4.50%和4.6958%；此前二者的预测均值为4.52%和4.72%。另外，上述三期债的投标倍数依次是2.31倍、2.48倍和2.77倍。

国开行今日还有一期七年期增发债，将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值为4.88%。

今日所发债券中，一年品种为今年第13期 增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期 增发，七年为第14期 增发。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、13、14增发及16期新发

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发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30

7年： 6月24日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 6月26日

起息日 1/7年：6月9日

5年：4月8日

3年：6月26日

分销期 6月25日-6月26日

上市日 1年：6月30日

3/5/7年：7月2日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第9、13和14期债历次发行情况如下：

五年 一年 七年

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票面利率 5.44% 4.09% 4.77%

4/8增发中标收益率 5.5027% -- --

4/15增发中标收益率 5.3208% -- --

4/22增发中标收益率 5.2228% -- --

4/29增发中标收益率 5.1783% -- --

5/6增发中标收益率 5.0390% -- --

5/13增发中标收益率 4.7991% -- --

5/20增发中标收益率 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.9168% -- --

6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%

(加权)

6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%

(加权)