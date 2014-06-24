全球金市：金价下滑，南非矿工结束罢工令铂金续跌

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
伊拉克暴力冲突加剧，在近期推升金价。美国国务卿克里周一承诺，美国将对伊拉克提供“持久有力的”支持，但他也表示，这个四分五裂的国家要想继续维持下去，领导人必须采取紧急行动加强团结。
投资者对黄金的信心有所改善，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量增加2.4吨至785.02吨。
其它贵金属当中，铂金 连续第三天下跌，因预计南非矿工本周将返回工作岗位，供应吃紧的忧虑缓和。
南非矿工与建筑业联盟(AMCU)周一宣布为期五个月的铂金矿罢工“正式结束”。当领导人Joseph Mathunjwa询问工人是否要结束这次南非历史上时间最长的罢工时，工人们高喊同意。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/郑茵 审校 杜明霞)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。