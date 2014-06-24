全球金市：金价下滑，南非矿工结束罢工令铂金续跌

伊拉克暴力冲突加剧，在近期推升金价。美国国务卿克里周一承诺，美国将对伊拉克提供“持久有力的”支持，但他也表示，这个四分五裂的国家要想继续维持下去，领导人必须采取紧急行动加强团结。

投资者对黄金的信心有所改善，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量增加2.4吨至785.02吨。

其它贵金属当中，铂金 连续第三天下跌，因预计南非矿工本周将返回工作岗位，供应吃紧的忧虑缓和。

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)周一宣布为期五个月的铂金矿罢工“正式结束”。当领导人Joseph Mathunjwa询问工人是否要结束这次南非历史上时间最长的罢工时，工人们高喊同意。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金