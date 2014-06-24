中国基金：国金证券与诺亚携手设立并购基金，一期规模15亿元

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海6月24日 - 中国最大独立财富管理机构--诺亚控股 与国金证券 近日发起设立上海国金鼎兴一期股权投资基金中心，双方合作试水并购基金，该基金一期规模15亿元人民币。
公司新闻稿引述国金鼎兴董事长肖振良表示，国金鼎兴并购基金以并购夹层投资为主，服务于细分行业龙头企业的并购成长。
国金鼎兴并购基金经理陈智鹏介绍，该基金将优先考虑医疗、文化传媒、消费及能源环境等行业，除了专注夹层投资以外，基金还将协同龙头企业进行行业整合，同时进行控股权收购及其他机会投资。目前，基金已储备多个项目，首期到位的7.5亿资金预计将在半年内完成投资。
目前，夹层投资在中国并购市场的发展机遇主要体现在五大方面：一是参与上市公司对目标企业的分步收购，以较低对价实现控股权转移；二是为管理层收购等项目提供资金支持；三是为借壳方提供融资或参与收购上市公司部分股权；四是与国内优秀高成长企业合资设立新公司，开展地域扩张及业务整合；五是参与上市公司收购时的配套融资。
在全球，并购基金早已是私募股权投资基金领域中规模最大的基金类型，不过中国的并购基金才刚起步，基金管理人为具券商、实业企业或金控集团等背景的机构，例如中信证券 旗下金石投资2012年发起设立国内首只券商并购基金--中信并购基金。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。