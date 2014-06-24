中国基金：国金证券与诺亚携手设立并购基金，一期规模15亿元

国金鼎兴并购基金经理陈智鹏介绍，该基金将优先考虑医疗、文化传媒、消费及能源环境等行业，除了专注夹层投资以外，基金还将协同龙头企业进行行业整合，同时进行控股权收购及其他机会投资。目前，基金已储备多个项目，首期到位的7.5亿资金预计将在半年内完成投资。

目前，夹层投资在中国并购市场的发展机遇主要体现在五大方面：一是参与上市公司对目标企业的分步收购，以较低对价实现控股权转移；二是为管理层收购等项目提供资金支持；三是为借壳方提供融资或参与收购上市公司部分股权；四是与国内优秀高成长企业合资设立新公司，开展地域扩张及业务整合；五是参与上市公司收购时的配套融资。