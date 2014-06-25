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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 09:11 BJT

《香港重要政经日程》--6月25日-7月3日

================== 今日重要政经消息=================

6月25日（周三）

*-- 万科 B转H股股首日挂牌。

-- 泛亚国际 首日挂牌。

-- 中州证券 首日挂牌。

-- 震雄集团 公布全年业绩。

-- 中国燃气 公布全年业绩。

--09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。

--09:30 创维数码 全年业绩记者会。

--11:30 华南城控股 全年业绩发布会。

--14:30 贸发局公布香港第二季出口指数及最新出口预测。

*--16:30 绿叶制药宣布在港上市计划记者会。

================== 近期重要政经消息=================

6月26日（周四）

-- 香港5月出入口数字。

-- 畅捷通 首日挂牌。

-- 长港敦信 首日挂牌。

-- 都市丽人 首日挂牌。

-- 香港政府公布5月进出口数据。

-- 沿海家园 公布全年业绩。

-- 富士高实业 公布全年业绩。

--09:00 东方航空 在中国举行股东周年大会。

--09:00 中国中铁 在中国举行股东周年大会。

--15:00 六福集团 全年业绩发布会。

6月27日（周五）

-- 亿达中国 首日挂牌。

-- 恒发洋参 首日挂牌。

-- 中国新城市 首日挂牌。

-- 嘉耀控股 首日挂牌。

-- 珂莱蒂尔 首日挂牌。

-- 中国环保能源 公布全年业绩。

-- 中国资源交通 公布全年业绩。

-- 香港通讯国际 公布全年业绩。

-- 中星集团 公布全年业绩。

--09:00 神华能源 在中国举行股东周年大会。

--09:30 光大银行 在中国举行股东周年大会。

--10:00 联华超市 在中国举行股东周年大会。

--10:00 绿地香港 股东特别大会。

--11:15 波司登 全年业绩发布会。

--14:00 中国铝业 在中国举行股东周年大会。

--15:00 中信资源 股东大会。

--15:30 中联重科 在中国举行股东周年大会。

6月30日（周一）

-- 金管局公布5月份M-3货币供应，以及人民币存款。

-- 金管局公布5月份外汇基金总资产。

--13:30 上海复星医药 在中国举行股东周年大会。

--14:00 广汽集团 股东周年大会。

7月1日（周二）

-- 香港特区成立纪念日假期。

*7月3日（周四）

-- 公布5月份零售销售数字。

　

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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