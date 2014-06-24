港报财经评论：恒指插水，考验22,500--经济日报6月24日

恒指插水，考验22,500 /林瑞芬

中国内地PMI报喜未能破闷局，不看好的投资者偷袭得手。恒指昨先升后软1.68%，收报22,804；成交额有580亿港元。今周五期指进行结算，市况较前扩大波幅已提早呈现。汇丰中国的制造业采购经理人指数PMI，6月份初值为50.8，创下去年11月以来最高，亦是今年首度企回50分水岭上，可以更为确认自两季初以来，中国内地微刺激经济政策初现成效。经济企稳没有问题，正如李克强总理最近仍强调GDP保7.5%左右没太大问题。不过，困扰A股的问题，反覆仍是信心不足，慢长熊市时间太长，正如刺激经济政策，效果只能一点一点累积见效。上证昨挫0.11%至2,024，投资者仍未见感动！银行、保险股表现疲弱为推手。

恒指昨未能推升至23,500，反而在23,394高位开始跌，午市倒头急挫，低见22,802，全日波幅足有600点左右，莫非港股是忧受累政治气氛在七一前转差！阴谋定论难算准，技术上，被不看好的投资者冲散保历加通道下限22,900防线，由上试23,500转为下试支持22,500趋势，只是一个午市时间，恒指迟迟未能冲刺23,500惹来不看好的投资者试冲防线之力如此强及快，怕且结算前也不可能再试闯23,500；若能，认真以神奇来形容。中国内地稳经济政策一点点累积成效，中期有利趋势，只是短期被不看好的投资者出击防不胜防，短期若受政治市所左右，阴晴更为不定，上落更为难以预测，急落杀好仓之后，转眼间又急弹杀淡仓也不定。散户可以做的不多，只能旁观，等候机会。

如果股市向上突破成功23,500，港交所 仍是心水同步甚至跑赢大市的助力股份，昨该股报跌1.4%至142.5港元。此外，正如上周分析，阿里巴巴上市在夕，腾讯 或乘其顺风车，昨该股报跌1.4%至114.2港元。盘点昨日蓝筹大多下跌，只有四只逆市攀升，其他跌势由0.4%至3.9%不等，跌势可谓全面性。中石化 由52周新高位7.58港元，质至7.24港元收市，全日跌3.3%。国寿 A股上周有乌龙盘所伤而急挫跌停牌，昨日H股似乎也交上噩运，全日跌3.1%至20.35港元。上周为美银美林及汇丰唱好的舜宇光学 ，股价一度急升，但昨受到大摩发表报告，重申对舜宇光学“减持”评级，目标价6港元，股价被拖低5.8%至10.24港元。好淡大户斗法激，估不到斗到个股身上来。

经济可好转，A股盼起飞 /余少文

中港股市昨日先升后跌，无视汇丰中国制造业PMI重上50%的利好消息，但见总理李克强将经济增长上调至少增长7.5%，反映中国内地经济可好转，A股概念股有望重拾升势。国企指数昨日曾高见10,502点，最后倒跌197点或1.9%，收报10,198点，全日高低波幅306点，成交额增加至145亿港元，只有25%主板H股可以逆市上升，表现较佳H股都是跟A股有大折让的股份；而红筹指数跌62点或1.5%，收报4,264点，成交额53亿港元。

汇丰编制的中国制造业PMI指数，6月初值为50.8%，高于5月的49.7%，根据过去表现，终值跟初值一般相差不会太多，故6月PMI可见去年11月以来最高，也是今年首次重上50%这制造业荣枯分水岭。该PMI的分项指数亦见改善，如6月制造业新定单指数初值升至51.8%，为15个月高位，较上月高出1.8%，产出指数升至七个月高位，产成品库存下滑，原材料库存微增，都可显示中国内地需求或有改善，经济有望结束放缓。由于汇丰制造业PMI以中小企业为主，跟官方以大中企业为主的制造业PMI指数不同，故近年低于官方数字，也促使官方近年公布中型和小型企业PMI指数，而4月中型企业PMI为51.4%，小型企业PMI只有48.8%。随着汇丰PMI初值高于市场预期，反映中国内地经济放缓可如预期般在第二季见底。

其实，总理李克强上周访英期间表示，中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下，将保持中高速增长，预计中国经济至少将增长7.5%。正好反映中国内地在第二季推出微刺激后，对经济表现有更大的把握，因为中国内地一直对今年经济增长目标是7.5%左右，领导人过去亦没有改变这“左右”的论调，但李总今次却表示中国经济至少将增长7.5%，根据中国内地过去保守的经济言论，相信中国内地已将“7.5%为下限”，取代“左右论”。当然，7.5%左右跟7.5%下限相差不大，但至少证明今年余下时间，中国内地已预期全年经济增长不会低于7.5%，也至少反映经济放缓应该喘定下来，尤其第一季GDP只有7.4%，乐观是第二季可回升至7.5%或以上，下半年则高于7.5%。而经济回稳，应该是中国内地第二季推出微刺激措施所致，若然见效则会沿用及强化到下半年。