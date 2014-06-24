南美金融：阿根廷请求美国法官缓期执行判决，避免引发新的债务危机

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
Griesa任命纽约金融律师Daniel Pollack担任特别专家帮助协商事宜，阿根廷和“钉子户”债权人之间的谈判框架已开始初见端倪。Pollack对路透表示，由于时间有限，他准备“尽快行动”。
阿根廷政府还在周一宣布，继去年第四季萎缩后，今年第一季经济继续下行。这一结果在意料之中，此外由于费尔南德斯总统改变政策，决定与“钉子户”债权人谈判，阿根廷当地金融资产价格周一上扬。
费尔南德斯一直把那些“钉子户”债权人比喻为在2002年债务危机尸体上啄食的秃鹰。那次危机让数以百万计的阿根廷中产阶级陷入贫困。
已经有超过90%的债权人接受了债务重组，收回资金不到债券原值的三分之一。
**金融市场上扬**
在周一场外交易中，阿根廷债券 收高5.5%。当地股市Merval股指 涨8.7%，黑市交易中披索/美元走强4.62%至11.90披索。官方汇率接近持平于8.1325。
由于市场臆测会有交易达成，重组后的阿根廷债券已经上扬，目前更是在布宜诺斯艾利斯和纽约一系列消息的推动下扩大涨幅。
根据汤森路透数据，阿根廷2033年到期的贴现债券 价格上涨9.99点，买价报88.22，收益率下跌至9.82%。2038年到期的阿根廷平价债券 上涨2.01点，买价报48.33，收益率跌至9.08%。
自2011年8月以来，阿根廷国际债券的价格一直没有高于上述水准。(完)
(编译 李春喜/郑茵 审校 张荻/白云)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。