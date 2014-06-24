南美金融：阿根廷请求美国法官缓期执行判决，避免引发新的债务危机

Griesa任命纽约金融律师Daniel Pollack担任特别专家帮助协商事宜，阿根廷和“钉子户”债权人之间的谈判框架已开始初见端倪。Pollack对路透表示，由于时间有限，他准备“尽快行动”。

阿根廷政府还在周一宣布，继去年第四季萎缩后，今年第一季经济继续下行。这一结果在意料之中，此外由于费尔南德斯总统改变政策，决定与“钉子户”债权人谈判，阿根廷当地金融资产价格周一上扬。

费尔南德斯一直把那些“钉子户”债权人比喻为在2002年债务危机尸体上啄食的秃鹰。那次危机让数以百万计的阿根廷中产阶级陷入贫困。

已经有超过90%的债权人接受了债务重组，收回资金不到债券原值的三分之一。

**金融市场上扬**

在周一场外交易中，阿根廷债券 收高5.5%。当地股市Merval股指 涨8.7%，黑市交易中披索/美元走强4.62%至11.90披索。官方汇率接近持平于8.1325。

由于市场臆测会有交易达成，重组后的阿根廷债券已经上扬，目前更是在布宜诺斯艾利斯和纽约一系列消息的推动下扩大涨幅。

根据汤森路透数据，阿根廷2033年到期的贴现债券 价格上涨9.99点，买价报88.22，收益率下跌至9.82%。2038年到期的阿根廷平价债券 上涨2.01点，买价报48.33，收益率跌至9.08%。

自2011年8月以来，阿根廷国际债券的价格一直没有高于上述水准。(完)