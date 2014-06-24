港报财经：通胀担忧未必只属噪音--信报6月24日

通胀担忧未必只属噪音 /习广思

联储局退市风险开始浮现，除了金融稳定的忧虑外，通胀抬头、经济增长乏力，已变成短线和长线两大风险。上周议息过后，耶伦的通胀“噪音论”引起市场热议。美国5月份通胀升至2.1%，耶伦承认短期有上升风险，但相关数据只属“噪音”，整体来说，通胀水平正在逐步回升至联储局的预期之内，撇除近期数据的噪音，通胀水平将回复至委员会预期的2%目标。虽然联储局安心，但市场对通胀的争议声却愈来愈响。美国5月份通胀主要由油价及食品价格推高，交通服务、医药、商品及住房成本都在5月上升。尽管耶伦对“噪音”二字轻描淡写，但经济师却忙于找寻到底她所指的“噪音”是什么？

美银美林指出，2013年美国政府下调医疗报销率，一些关键药物修改成为通用药物，以致医疗通胀下滑。从2014年4月数据可见，医疗物价指数上涨0.2%，在低基数效应下，该指数的波动变成通胀噪音之一。美银美林不认为美国通胀会大升，理由是经济基础并未能支持高通胀出现，一来整体银行的信贷扩张只及正常水平的一半速度，二来医疗成本上升只属短暂，三来美国工资水平增长疲弱，四来欧洲及新兴市场通胀压力细，故在5月通胀数据公布后，未有大幅上调全年预期通胀目标。美银美林的看法颇为倾向耶伦的观点，即数据有噪音，而且通胀上升风险不大。但分析员其实看到潜在风险，就是商品价格。上周五布兰特期油升穿115美元水平，美国可能向伊克拉派出军事顾问，其参与度增加引发市场更多不明朗因素。

伴随着油价涨升的是通胀预期，美国5年期通胀打和点升至一年高位2.09%，主要原因是通胀预期升温。iShares 0-5年TIPS债券ETF价格近日升至5月底高位，市场对短期通胀回升预期尤其明显，经济复苏在下半年或再陷挣扎。摩根士丹利认为，市场对油价涨升未感到威胁，如果油价升至120美元，股市及债市才会忧虑。事实上，股票市场明显对油价涨升的风险仍然安心，尤其是标普500指数再创新高，纳指走势正在挑战3月初高位。然而，债市似乎已经开始担心，短息对通胀再度敏感起来，2年及5年期国债息回升。

美股倘大跌，欧罗脱闷局 /苏子

中东的地缘政治危机令美国原油急升至9个月的107.65美元新高一桶，可惜始终未能刺激VIX指数自2007年低位附近大幅反弹，上周五道指及标指更反常地再创历史新高及高收，而市场情绪更似乎对美股后市愈来愈乐观，走势可说是反常。可是，美股在屡创新高及市场情绪转趋乐观的背后，其成交量其实只及金融海啸爆发前的一半，不少散户投资者均坦言目前感受不到美股牛市的气氛。目前市场对美股情绪转趋乐观，除因为市场上可以令美股大跌的危机因素未能发挥作用外，上周议息后联储局主席耶伦“财演上身”，竟然评论美股目前便宜并无泡沫，亦令到不少看淡美股的投资者，有转軚看好的冲动！而美股在耶伦唱好下，不创新高收市才怪！

昨天亚洲市道指9月期货曾高见16,911点才掉头急跌，以现货计，此高位其实已升越17,000点关口了，留意若本周早段道指始终未能顺利突破17,000点关口，预料不少具实力的不看好的投资者将会发难，且看看届时会否令到市场重新注视早已存在的利淡美股危机因素，从而令美股向下出现一个较为明显而持久的调整市。而VIX指数亦因此得以自7年来的超低水平大幅飙升。随着目前市场对美股短期内可能见顶急跌的危机意识已见下降的大前提下，会否这时却偏偏出现“狼来了”的故事，即当大家不相信现阶段不会见顶急跌时，却来个反高潮使一众不论看好的投资者或是不看好的投资者均感到侧目的出其不意大跌市？相信出现此情况可能性实在不容抹煞。因为目前金融市场的异象情况，正是在玩一场“估你唔到”的零和游戏，因此投资者对目前看似安全的金融市场绝对不能掉以轻心，进取者甚至可以准备资金建立美股短仓“发死人财”。

美股一旦出其不意大跌，相信目前波幅较人民币更低的欧罗，将会出现大幅波动，正式摆脱持续多时的窄幅牛皮闷局。目前欧罗汇价的低波幅局面已到了临界点，倘若因美股急跌令到市场情绪全面risk off，美元因此掉头上升，令到欧罗兑美元迅即下跌1.35美元心理关口及2月3日的1.3475美元低位支持，相信届时汇价的波幅定会显着扩大，令不少已离场的汇市投资者重投市场。