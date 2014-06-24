《中国已公布新股发行上市日程表》--6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
6/24 深 富邦股份 300387 1,525 20.48 23.01 光大证券 6/27
7/10 沪 北特股份 732009 2,667 7.01 19.47 海通证券 7/15
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 龙大肉食 002726 -- 9.79 19.58 国信证券
-- 深 雪浪环境 300385 -- 14.73 22.17 太平洋证券
-- 深 飞天诚信 300386 -- 33.13 16.57 国信证券
-- 沪 联明股份 603006 -- 9.93 13.43 中信建投
-- 沪 依顿电子 603328 -- 15.31 23.20 招商证券
-- 沪 莎普爱思 603168 -- 21.85 14.05 华龙证券
-- 深 一心堂 002727 -- 12.20 13.45 信达证券
-- 沪 今世缘 603369 -- 16.93 12.54 国泰君安
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有新增。(完) (发稿 林琦；审校 黄凯)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。