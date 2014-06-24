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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 09:17 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月24日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

6/24 深 富邦股份 300387 1,525 20.48 23.01 光大证券 6/27

7/10 沪　　北特股份　732009 2,667 7.01 19.47 海通证券　7/15

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 深　 龙大肉食 002726 --　 9.79　　 　 19.58 　国信证券　

--　　　深　　雪浪环境　 300385　 --　 14.73 22.17 太平洋证券

-- 深　　飞天诚信　 300386　 -- 33.13 16.57 国信证券　

-- 沪　　联明股份　 603006　 --　 9.93 13.43 中信建投　

--　　　沪　　依顿电子　 603328　 -- 　　 15.31 23.20 招商证券

-- 沪　　莎普爱思　 603168　 -- 21.85 14.05 华龙证券

-- 深　　一心堂　　 002727　 -- 12.20 13.45 信达证券　

-- 沪　　今世缘　　 603369　 -- 16.93 12.54 国泰君安　

　

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有新增。(完) (发稿 林琦；审校 黄凯)
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