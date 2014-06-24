《综述》克里承诺美国将持续向伊拉克提供“强力”支持

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
伊拉克和约旦的安保消息人士说，部族领袖正在商讨把Turabil沙漠边境哨站交给伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)，ISIL在最近几日攻占两处与叙利亚之间的主要通道，并把伊拉克政府军逼回巴格达的方向。
伊拉克国家电视台周一稍晚报导，军队已经重新夺回伊拉克和约旦、以及伊拉克与叙利亚的边境通道。但由于受到安全管制，路透无法独立证实此报导。
库尔德武装掌控了伊拉克与叙利亚之间位于北部的第三座边境关口，使得伊国西部长达800公里的边境完全没有政府军据守。
克里说，“伊拉克面临生死存亡的威胁，伊拉克领袖迫切需要击退这些威胁。伊拉克的未来端系于未来几天和几周之内做出的选择。”
在4月选举之后，伊拉克预定组成一个新政府。马利基的人马虽在国会占有多数席次，但仍需其他盟友才能确保绝对多数。
约旦安保消息人士说，最近几天，约旦军队已在与伊拉克长达181公里的边境进入紧急状态，军队在一些地区重新部署，以防止“任何可能或被察觉到的安全威胁。”(完)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。