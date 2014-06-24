《综述》克里承诺美国将持续向伊拉克提供“强力”支持

伊拉克和约旦的安保消息人士说，部族领袖正在商讨把Turabil沙漠边境哨站交给伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)，ISIL在最近几日攻占两处与叙利亚之间的主要通道，并把伊拉克政府军逼回巴格达的方向。

伊拉克国家电视台周一稍晚报导，军队已经重新夺回伊拉克和约旦、以及伊拉克与叙利亚的边境通道。但由于受到安全管制，路透无法独立证实此报导。

库尔德武装掌控了伊拉克与叙利亚之间位于北部的第三座边境关口，使得伊国西部长达800公里的边境完全没有政府军据守。

克里说，“伊拉克面临生死存亡的威胁，伊拉克领袖迫切需要击退这些威胁。伊拉克的未来端系于未来几天和几周之内做出的选择。”

在4月选举之后，伊拉克预定组成一个新政府。马利基的人马虽在国会占有多数席次，但仍需其他盟友才能确保绝对多数。