《美国上市公司业绩公布日程表》--6月24日至7月1日

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
汤森路透6月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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6月24日 BMO Q2 2014 Carnival Corp. & plc 0.02 15 0.09
6月24日 BMO Q3 2014 Walgreen Co 0.94 23 0.85
6月25日 BMO Q4 2014 General Mills, Inc. 0.72 13 0.53
6月25日 BMO Q3 2014 孟山都(Monsanto) 1.56 22 1.66
6月26日 BMO Q3 2014 埃森哲(Accenture) 1.21 21 1.14
6月26日 BMO Q4 2014 ConAgra Foods 0.57 12 0.60
6月26日 BMO Q2 2014 Lennar Corp. 0.66 22 0.61
6月26日 BMO Q2 2014 McCormick & Company, Inc. 0.62 10 0.59
6月26日 AMC Q4 2014 耐克(Nike) 0.75 26 0.76
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。