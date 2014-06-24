全球矿业：南非历时五个月的铂金矿工罢工周一正式结束

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透南非勒斯滕堡6月23日 - 南非矿工与建筑业联盟(AMCU)周一宣布长达五个月的铂金矿工罢工“正式结束”，当工会领袖Joseph Mathunjwa问工人们，是否希望结束罢工时，数千位矿工高喊同意。这是南非历史上历时最长的罢工。
随后，现货铂金跌1%，南非兰特兑美元 涨近1%至两周高位，伦敦上市的全球第三大铂金矿商隆明(Lonmin) 最多上涨7%。
全球两大铂金矿商英美铂金 和Impala Platinum 均在约翰尼斯堡股市上市，当Mathunjwa结束两小时的演讲时，股市已收盘，但这两只股票分别收高1.6%和1.1%。
Mathunjwa称，周二将签订薪资协议，周三工人开始上岗报到，从而将结束1月23日开始的历时五个月的罢工行动。
业界消息人士称，他们不能确定协议是否将于周二签订，但预计工人本周将返岗。
这次罢工使第一季南非经济陷入萎缩；据三家企业在网上公布的数据，罢工造成企业营收损失近240亿兰特(22.5亿美元)。(here)
随着矿山缓慢恢复运营和生产重新开始，未来几周相关企业将继续蒙受损失。
铂金业面临着痛苦的重组，由于AMCU工人罢工导致的损失，裁员几乎不可避免，这可能将引发更多罢工或暴力行动。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。