全球矿业：南非历时五个月的铂金矿工罢工周一正式结束

路透南非勒斯滕堡6月23日 - 南非矿工与建筑业联盟(AMCU)周一宣布长达五个月的铂金矿工罢工“正式结束”，当工会领袖Joseph Mathunjwa问工人们，是否希望结束罢工时，数千位矿工高喊同意。这是南非历史上历时最长的罢工。

随后，现货铂金跌1%，南非兰特兑美元 涨近1%至两周高位，伦敦上市的全球第三大铂金矿商隆明(Lonmin) 最多上涨7%。

全球两大铂金矿商英美铂金 和Impala Platinum 均在约翰尼斯堡股市上市，当Mathunjwa结束两小时的演讲时，股市已收盘，但这两只股票分别收高1.6%和1.1%。

Mathunjwa称，周二将签订薪资协议，周三工人开始上岗报到，从而将结束1月23日开始的历时五个月的罢工行动。

业界消息人士称，他们不能确定协议是否将于周二签订，但预计工人本周将返岗。

这次罢工使第一季南非经济陷入萎缩；据三家企业在网上公布的数据，罢工造成企业营收损失近240亿兰特(22.5亿美元)。(here)

随着矿山缓慢恢复运营和生产重新开始，未来几周相关企业将继续蒙受损失。

铂金业面临着痛苦的重组，由于AMCU工人罢工导致的损失，裁员几乎不可避免，这可能将引发更多罢工或暴力行动。(完)