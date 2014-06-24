永安期货：中国期指主力空头获利减持，后期可谨慎看多

以下内容节选自6月24日的《期货日报》：

周一早盘受6月PMI刺激，两市小幅上涨，午后窄幅振荡，临近尾盘双双翻绿。股指期货也是冲高回落，收出一根带上影线的小阴线。上周五，时值IF1406交割，期指持仓总量锐减至178,758手，一周以来首次降至18万手下方。周一盘后，期指总持仓为181,614手，较上一交易日小幅上升2,856手，重返18万手上方。

中金所数据显示，前期下挫之后，资金入场并不积极，多空主力均出现离场迹象，市场情绪整体重归谨慎。前20名席位在IF1407与IF1409合约上共持买单111,133手、卖单142,063手。主力净空持仓量30,930手，较上一交易日的30,495手微升，依旧维持在历史高位。

从净持仓看，净空仍位于高位。不过，空军大佬中信期货席位罕见减持空单，安信期货意外大幅增持多单。经过近几个交易日的调整后，市场利空影响或逐渐趋弱。在多空谨慎的情形下，期指向下空间有限，后期仍可谨慎看多。(完)

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