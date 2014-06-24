更新版 1-中国公开市场：正回购规模创近一个月单日新低，季末资金预期仍稳

* 正回购缩量滚动操作，单日净投放20亿元

* 当前整体流动性尚可，季末资金预期稳定

* 预计短期公开市场将延续小幅净投放 (新增业内人士评论和更多背景)

路透北京6月24日 - 中国央行公开市场周二正回购操作规模创近一个月单日新低，当日仍维持小额净投放。业内人士表示，虽然近期货币市场存供需结构性不匹配问题，但整体流动性尚可，加之周四将进行500亿元人民币国库现金定存招标，今日净投放规模顺势较上周同期缩减六成至20亿元。

他们并认为，当前机构对季末流动性预期尚稳定，不过面对敏感时点的临近，公开市场或将延续小幅净投放，以避免对市场带来不必要的扰动。

“今天的操作量比较中性，说明央行认为整体流动性在一个合意位置，再说周四还将有500亿元国库现金定存招标，月底前资金面应该没问题。”北京一大型银行交易员称。

上海一银行交易员指出，180亿元正回购操作量市场是可以接受的，虽然今天净投放只有20亿元，不过这与到期资金较少直接相关。

他并认为，即使是小幅净回笼，对资金面实质也不会有多大影响，扰动更直接或体现在机构的心理层面，而面对半年末这个季节性时点，料监管层青睐减少干扰以平稳度过。

央行公告显示，公开市场今日进行的180亿元正回购操作，仍为28天期品种，中标利率继续持平于4.0%。本周公开市场将有300亿元资金到期投放，全部为正回购到期，其中周二到期200亿元，据此计算单日净投放20亿元。

中国财政部周一稍晚公告称，将于周四(26日)进行今年第六期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量500亿元人民币。

华中一券商交易员预期，当前资金供给方融出跨月资金意愿更盛，说明机构对月底前流动性并不太过担心，所以公开市场短期内暂停正回购操作可能性较小，更大概率或是维持一个净投放姿态。

“还是要维持净投放，幅度也不一定很大，但总要走那么一个姿态在那里。”他说。

近期，银行间资金供需结构性不平衡问题较为突出，大行仍倾向于多出价格较高的跨月资金。周二，银行间货币市场主要质押式回购加权利率 均上行，其中14天品种升幅超30个基点(bp)。

“620钱荒”一周年到来之际，央行公开市场上周连续第六周净投放。虽投放力度大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 180

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

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