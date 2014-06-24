港报社评：「翠玉白菜」风波平息，「国宝外交」算盘不响--信报6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
台北国立故宫博物院借出「翠玉白菜」等珍贵文物，给东京国立博物馆〈东博〉展出，但因日方宣传品没有依约采用故宫博物院的全衔，抹去「国立」两字，惹起一场轩然大波。虽然昨天东博作出了修正，「翠玉白菜」今天也如期展出，不过，台湾总统马英九夫人周美青缺席昨天的开幕记者会，也取消了访日之行，无疑令马英九政府今次「国宝外交」的成效大打折扣。
日本于对台湾的政策，一直是以中日关系的主轴变化来加以调整。在目前中日关系处于建交以来最低点之际，中日台的「三角关系」也必然变得更为敏感。日方避免因台湾第一夫人率团访日而进一步刺激大陆，给当前安倍政府添加麻烦，相信也是会考虑的因素。
对马英九政府来说，第一夫人周美青率领故宫访问团到东京，并且参与「神品至宝展」开幕礼，对台日关系是一次重大突破，意义明显溢出文化交流的范畴。但可惜发生一场风波，使这场精心安排的「国宝外交」算盘未能打响。
据台湾媒体透露，在「翠玉白菜」国宝赴日展出风波的敏感时刻，日本驻台代表樽井澄夫将于7月中旬提前离任，由前日本驻缅甸大使沼田干男接替。樽井提前下台，有指因台北故宫赴日展出团由总统马英九夫人率领，日方担心此举会更刺激中国大陆，樽井「斡旋不力」，故日方提早换人。
但不论樽井提前离任的原因为何，今回马英九政府对日的「国宝外交」，并未为他带来任何政治利益。迄今而言，不仅引起台湾内部对其内政外交提出更尖锐的批评，而且对推进两岸关系也造成一定负面性影响。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。