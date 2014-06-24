港报社评：奥巴马放软手脚，伊拉克累全球--经济日报6月24日

惟值得关注的是，美国今次却放软手脚，未如200年般再派地面部队往伊拉克，连空袭亦一拖再拖。美国国务卿克里昨突访巴格达，亦非为援助伊国，而是促美国一手扶植的总理马利基放权甚至下台。美国隔岸观火，应因当年出兵伊拉克，是要保石油利益，并在政治上图直接掌控中东，惟现届总统奥巴马政策显有变。 其一，美国对石油进口依赖减少。近年美国大力发展新能源，又积极开辟近岸石油，页岩油更取得重大突破。美国对进口石油需求续减，自没急切性再出兵伊拉克。 其二，美国无意再直接控制中东。美国在伊拉克近10年间逾4千美军阵亡、军费虚耗达4万亿美元，成极大军事与财政黑洞。 奥巴马作为财困总统，自不愿再淌浑水，对中东亦由直接控制，转为遥远控制，藉伊拉克乱局，倒逼如沙特、约旦、科威特等中东盟友出钱出力，推促中东人自己解决中东问题，图甩开此大包袱。 美国对伊拉克的消极作为，对美国短期冲击或许有限，惟对全球风险却不容忽视。因没美国直接压场，中东局势更难安，恐助长恐怖主义。更糟的是油价若续飈，中国与欧洲等对进口石油需求仍高的国家与地区，经济势受挫，大拖全球复苏后腿。