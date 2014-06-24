港报社评：奥巴马放软手脚，伊拉克累全球--经济日报6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
美军在2011年底撤出伊拉克后，伊国局势急转直下，叛军现已占据近半国土，恐乘胜追击首都巴格达。伊拉克战祸急速恶化，布兰特期油价格昨曾飈至每桶115美元的近9个月新高，此反映美国的伊拉克政策失败，不但未能在伊拉克推动民主与和平，反令伊国陷内战、分裂边缘。
惟值得关注的是，美国今次却放软手脚，未如200年般再派地面部队往伊拉克，连空袭亦一拖再拖。美国国务卿克里昨突访巴格达，亦非为援助伊国，而是促美国一手扶植的总理马利基放权甚至下台。美国隔岸观火，应因当年出兵伊拉克，是要保石油利益，并在政治上图直接掌控中东，惟现届总统奥巴马政策显有变。 其一，美国对石油进口依赖减少。近年美国大力发展新能源，又积极开辟近岸石油，页岩油更取得重大突破。美国对进口石油需求续减，自没急切性再出兵伊拉克。 其二，美国无意再直接控制中东。美国在伊拉克近10年间逾4千美军阵亡、军费虚耗达4万亿美元，成极大军事与财政黑洞。 奥巴马作为财困总统，自不愿再淌浑水，对中东亦由直接控制，转为遥远控制，藉伊拉克乱局，倒逼如沙特、约旦、科威特等中东盟友出钱出力，推促中东人自己解决中东问题，图甩开此大包袱。 美国对伊拉克的消极作为，对美国短期冲击或许有限，惟对全球风险却不容忽视。因没美国直接压场，中东局势更难安，恐助长恐怖主义。更糟的是油价若续飈，中国与欧洲等对进口石油需求仍高的国家与地区，经济势受挫，大拖全球复苏后腿。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。