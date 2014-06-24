良运期货：大商所鸡蛋期货远月合约对现货的高升水或难长时间维持

以下内容节选自6月24日的《期货日报》：

虽然6月是消费淡季，但是鸡蛋现货价格维持在4-4.2元/斤，高于近三年历史同期价格，高蛋价充分印证了今年鸡蛋供应减少的状况。同时，鸡蛋期价<0#DJD:>持续上涨，尤其是远期合约涨幅较大，并且远期合约对现货升水创出上市以来最高值。今年养殖利润大幅增加必将加速规模化养殖进程，明年鸡蛋供压力巨大，远月合约价格或高处不胜寒。

当前，1409合约较现货升水1100元/500千克，现货价格每斤要上涨1.1元，到9月或实现与期价同步。目前现货价格能否快速大幅上涨成为后市焦点，如果现货价格涨幅不如预期，那么1409合约期价就将面临回落风险；如果现货价格涨幅超过预期，那么1409合约期价仍有上升空间。据调研，多位现货人士对当前期价高升水表现出谨慎态度，更多地认为期货市场放大了未来上涨的预期，期价高升水或难长时间维持。(完)

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