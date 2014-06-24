良运期货：大商所鸡蛋期货远月合约对现货的高升水或难长时间维持

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
以下内容节选自6月24日的《期货日报》：
虽然6月是消费淡季，但是鸡蛋现货价格维持在4-4.2元/斤，高于近三年历史同期价格，高蛋价充分印证了今年鸡蛋供应减少的状况。同时，鸡蛋期价<0#DJD:>持续上涨，尤其是远期合约涨幅较大，并且远期合约对现货升水创出上市以来最高值。今年养殖利润大幅增加必将加速规模化养殖进程，明年鸡蛋供压力巨大，远月合约价格或高处不胜寒。
当前，1409合约较现货升水1100元/500千克，现货价格每斤要上涨1.1元，到9月或实现与期价同步。目前现货价格能否快速大幅上涨成为后市焦点，如果现货价格涨幅不如预期，那么1409合约期价就将面临回落风险；如果现货价格涨幅超过预期，那么1409合约期价仍有上升空间。据调研，多位现货人士对当前期价高升水表现出谨慎态度，更多地认为期货市场放大了未来上涨的预期，期价高升水或难长时间维持。(完)
详情请点选链接： here (整理 路透中文部)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。