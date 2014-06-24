中港个股：广汽集团拟发行60亿元A股可转债，期限不超过六年

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海6月24日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司 周二公告称，拟发行不超过60亿元人民币的A股可转换公司债，期限不超过六年，募集资金将用于旗下汽车公司多个项目。
公告指出，该可转债按年付息，票面利率由董事会与保荐机构在发行前根据当时市场及公司具体情况来确定，发行结束后满六个月后即可转股。
该可转债将向广汽集团A股股东实行优先配售，其余部分采用网上网下相结合方式发行。所募集资金将用于广汽丰田汉兰达换代项目、广汽菲亚特广州分厂、广汽自主品牌乘用车产能扩建等近10个项目。
广汽集团A股周一收报7.53元，过去一个月累计上涨4.15%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。