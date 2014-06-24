版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 09:26 BJT

中港个股：广汽集团拟发行60亿元A股可转债，期限不超过六年

路透上海6月24日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司 周二公告称，拟发行不超过60亿元人民币的A股可转换公司债，期限不超过六年，募集资金将用于旗下汽车公司多个项目。

公告指出，该可转债按年付息，票面利率由董事会与保荐机构在发行前根据当时市场及公司具体情况来确定，发行结束后满六个月后即可转股。

该可转债将向广汽集团A股股东实行优先配售，其余部分采用网上网下相结合方式发行。所募集资金将用于广汽丰田汉兰达换代项目、广汽菲亚特广州分厂、广汽自主品牌乘用车产能扩建等近10个项目。

广汽集团A股周一收报7.53元，过去一个月累计上涨4.15%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐