港报社评：正确解读占中投票，对港政策勿一错再错--明报6月24日

港澳办发言人口中的「公民投票」（占中发起人所说占中投票）「是非法的」，港人不会认同，因为这个说法，偏离了与港人熟悉与习惯的法治。

梁振英、袁国强只是指出占中投票并无法律依据、没有法律效力，说法较为合理，而一些建制派人士则尽量贬低超过70万人参与投票的重要性，那是鸵鸟埋首沙堆，不敢直接面对民情。只是本地官方的说法并不重要，在中央直接介入和主导香港事务情况下，港澳办等官方或传媒如何解读占中投票，更值得关注，因为伴随而来的可能是对港政策会否调整。

关于今次占中投票，有几个情况值得注意：（1）占中运动一直进展不大。不过，国务院新闻办公室发表《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书，扭转了整个局面。

（2）白皮书重新阐述基本法，直指中央拥有对港全面管治权；白皮书揭示出来的中央与香港新关系，揭开了香港问题最深层一点，就是信心问题。这是为占中运动注入庞大动力，使之重新焕发起来。

（3）占中投票之前，主办机构的电脑系统遭受黑客入侵，这种连市民表达意见的基本自由也要剥夺的做法，经由打击力度愈大、反抗力度愈大的规律，在占中投票尽情显现出来。

因此，若以成功来形容占中投票，则白皮书和黑客立了「大功」，当然，白皮书重新挑起港人对香港前途的忧虑，实际上就是中央对港政策罔顾港情的反映了。从这个角度审视占中投票，结果可以解读为是对中央的反弹，反映中央新对港政策大失民心。事态至此，中央应该放下斗争心态，重新审视实际港情，全面检视对港政策。